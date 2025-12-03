"Нагріли дупу Європі": у Росії пов’язали війну в Україні з перемогою в міжнародному суді

Радянський чемпіон видав чергову порцію маячні

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов прокоментував перемогу Росії у Спортивному арбітражному суді (CAS) у позові до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS).

Що потрібно знати

Російських лижників пустили на міжнародні змагання у нейтральному статусі

Тихонов пов’язав успіх Росії у CAS із перемогами на фронті

Олександр хоче, щоб РФ провернула подібний трюк і в біатлоні

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru. За його словами, тріумф Росії в CAS став можливим лише завдяки "перемогам" РФ на фронті.

Я про це й казав усі ці роки, що щойно дупу цій Європі нагріють в Україні, як тільки там зрозуміють, що окрім корупції там нічого не було, тепер вони сховали язик в одне місце і тепер нас допускають у лижах та інших видах спорту. Хіба я не мав рацію? Як тільки ми почнемо вигравати в Україні, як тільки весь світ зрозуміє, що з Росією не треба жартувати, то всі ці усунення закінчаться. Так і виходить. Олександр Тихонов

Однак те, що спрацював у лижному спорті, не працює у біатлоні. Тихонов заявив, що російських біатлоністів відсторонено від міжнародних стартів через бездіяльність Союзу біатлоністів Росії (СБР).

Я думаю, що й у біатлоні буде допуск незабаром. Обов’язково треба подавати апеляцію та чекати на позитивне рішення. У біатлоні у нас керівництво схоже спить. Отже, так, я закликаю їх подати апеляцію. Тим більше, що з нашими успіхами на СВО (так росіяни називають війну в Україні — Ред.) все буде зрозуміло з рішенням. Я в цьому не маю сумніву. Олександр Тихонов

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити РФ до Ігор-2026 за тими самими правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, про це заявили світовому біатлону. РФ шукає обхідні шляхи, щоб потрапити на Олімпіаду, зокрема подає апеляції до CAS.