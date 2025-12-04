"Шахед" літав просто над полем. Матч чемпіонату України з футболу були змушені скасувати (відео)

Ударний БПЛА помітили над ареною

У четвер, 4 грудня, над домашнім стадіоном ФК "Чернігів" пролетів "Шахед". Гру місцевого клубу проти СК "Металург" довелося перенести з міркувань безпеки.

Що потрібно знати

Матч "Чернігів" — "Металург" було перенесено

Причина перенесення гри — повітряна тривога, що затягнулася

Над "Чернігів-Ареною" пролетів "Шахед"

Матч 13-го туру Першої ліги "Чернігів" — "Металург" не відбувся. Про перенесення гри повідомила пресслужба чернігівської команди у Instagram. Нову дату поєдинку призначить керівництво Професійної футбольної ліги (ПФЛ).

Матч 13 туру Першої ліги ФК "Чернігів" — "Металург" Запоріжжя, на жаль, не відбувся через чергову повітряну атаку росіян. Після двох годин очікування команда "Металург" відмовилася чекати далі й вирушила додому згідно з Регламентом. Про нову дату поєдинку буде оголошено пізніше після рішення ПФЛ. ФК "Чернігів"

Додамо, що над "Чернігів-Ареною" пролетів "Шахед". Ударний БПЛА зняли очевидці, передає "Суспільне Чернігів". Повідомлялося, що дрон упав поблизу міста. Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено приватний будинок.

Поліція працює на місці падіння "Шахеда" у Чернігові 4 грудня

Зазначимо, "Чернігів" та "Металург" є аутсайдерами Першої ліги та перебувають у зоні вильоту. Цього сезону це не перше скасування матчу в Чернігові. Наприклад, гра з "Металістом" не тільки не відбулася, а й викликала скандал. Господарі звинуватили гостей у "відсутності поваги".