В украинском футболе вспыхнул очередной скандал

В Чернигове праздник футбола не удался

В воскресенье, 21 сентября, футбольный матч 7-го тура Первой лиги "Чернигов" — "Металлист" не состоялся. Дело в том, что футболисты харьковского клуба уехали со стадиона, не дождавшись окончания воздушной тревоги.

Игра должна была начаться в Чернигове в 12:30 по киевскому времени, однако началу поединка помешала воздушная тревога. "Металлист" подождал час, после чего покинул арену. Хозяева обвиняют харьковчан в "отсутствии уважения", передает пресс-служба "Чернигова" в Instagram.

Ситуацию усугубляет то, что 21 сентября Чернигов празднует День города и многие болельщики хотели посмотреть футбол. "Металлист" сделал все по регламенту, подождав ровно час, однако клуб все равно критикуют в соцсетях, ведь тревога закончилась спустя 1 час и 11 минут после запланированного старта матча.

Отсутствие уважения к Чернигову и черниговцам в день города. Сегодняшний матч не состоялся, ведь харьковский "Металлист" отказался выходить на поле. Воздушная тревога закончилась через 1 час и 11 минут после запланированного старта игры, однако гости все равно решили не играть. Болельщики, которые ежедневно живут под обстрелами и ждали праздника футбола, вместо этого получили разочарование в самый важный для города день. ФК "Чернигов"

В сети критикуют "Металлист" за отказ выходить на поле. Болельщики требуют технического поражения для харьковской команды.

В "Металлисте" отметили, что действовали согласно регламенту.

Мы не отказались выходить на поле, а четко придерживаемся регламента. Металлист ехал в Чернигов побеждать, но объявили тревогу, мы прождали больше часа согласно регламенту и уехали, о чем сообщили президенту ПФЛ. У нас в 17:30 поезд, а через три дня – перенесенный матч на выезде с Металлургом в Запорожье, затем – в Ужгороде. первый вице-президент "Металлиста" Евгений Красников

Евгений Красников

Теперь решение о дальнейшей судьбе игры будут принимать футбольные власти страны.

