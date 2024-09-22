Джошуа опозорился на глазах Усика: "Динамит" нокаутировал бывшего чемпиона (видео)

AJ с первых минут столкнулся с большими проблемами

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе "Уэмбли" состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-4, 23 КО) — Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО). Поединок завершился сенсационной победой Дюбуа.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе.

Дюбуа по прозвищу "Динамит" с первых секунд выбрал тактику первого номера. В конце первой 3-минутки Даниелю удалось поразить бывшего чемпиона — AJ оказался в первом нокдауне. Затем Даниель принялся избивать более именитого соперника. "Страдания" AJ завершились в 5-м раунде, когда британец нарвался на встречный удар оппонента.

Отметим, на шоу, которое посетило рекордное число зрителей (96 000) приехал чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO украинец Александр Усик и бывший чемпион из Британии Тайсон Фьюри. Ожидается, что теперь Дюбуа выйдет на ринг против победителя реванша "Кота" и "Цыганского короля".

Напомним, и Джошуа, и Дюбуа в свое время проигрывали Усику, причем AJ уступал дважды. К слову, Даниель даже "отправил в нокдаун" украинца, однако, рефери усмотрел в этом эпизоде удар ниже пояса.