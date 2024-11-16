Майк Тайсон проиграл Джейку Полу, который на 31 год младше его (видео)

"Железный Майк" вернулся на профессиональный ринг

В пятницу, 15 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сошлись 58-летний Майк Тайсон (50-7, 44 KO) и 27-летний боксер-блогер Джейк Пол (10-1, 6 KO).

Поединок, проходивший на арене AT&T, завершился победой Джейка единогласным решением судей — 80–72, 79–73, 79–73. Об этом сообщает "Телеграф".

"Железный Майк" блестяще начал, заставив соперника забыть про планы на нокаут. Однако Пол перестроился, нашел нужную дистанции, с которой устроил настоящую бомбардировку по бывшему чемпиону мира. В итоге Джейк без проблем забрал остальные раунды и победу в поединке, который не принес ему славы. Публика аплодировала Майку, а вот Джейку достался лишь свист.

Добавим, что поединок проходил по особым правилам — 8 раундов по 2 минуты. Тем не менее бой считается официальным и будет внесен в рекорд бойцов.

Напомним, в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого Артур Бетербиев со скандалом победил Дмитрия Бивола. После поединка российский канадец вызвал на бой Александра Усика.