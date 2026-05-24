"Беспомощный": в России набросились на Усика после "позора" в Гизе (видео)

Бывший российский боксер заявил, что судья спас Усика и бокс от "позора"

В субботу, 23 мая, в Египте состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) досрочно победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 0 КО). Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд из РФ считает, что украинец опозорился на ринге.

Что нужно знать

Усик и Верховен провели бой по правилам бокса

Поединок завершился спорной остановкой в 11-м раунде

До 11 раунда Рико вел на записках судей

Соответствующий комментарий Дрозда доступен на YouTube-канале "Ушатайка". По словам россиянина, Усик ничего не смог сделать в ринге против "перворазрядника".

Думаю, никто не мог подумать, каким Усик может быть беспомощным. Пахло жареным. Реально пахло жареным. Абсолютный чемпион мира после такого поединка, по идее, должен выкинуть все свои пояса в мусорку. Или повесить их на Рико и сказать: "Ты крутой чувак!" Я в шоке – не представлял, что Усик может быть таким беспомощным… Рико подтвердил мою версию, что с Усиком нужно боксировать дракой, колхозным бардаком, что ранее показал Дерек Чисора. Техника не нужна. Нужно большое храброе сердце, руки повыше – и вперед. Григорий Дрозд

Примечательно, что россияне высмеяли заявление своего именитого соотечественника. Пользователи считают, что Дрозд банально завидует успехам украинца.

Отметим, Усик защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Ранний андеркард шоу "Слава в Гизе" порадовал обилием нокаутом. С досрочной победы стартовал сын великого египетского боксера, который дважды побеждал Усика. Кроме того, "Малыш" из Саудовской Аравии уже в первом раунде уложил оппонента на канвас, а "Беспощадный" американец оправдал свое прозвище, брутально нокаутировав соперника. Главным разочарованием стало поражение украинца Даниэля Лапина, который трижды оказывался в нокдауне после ударов "Пантеры".

В основном карде определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.