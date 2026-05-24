Усик - Верховен: что насчитали судьи (фото)

Судьи были благосклонны к украинцу

В субботу, 23 мая, в Египте состоялся большой вечер профессионального бокса "Слава в Гизе". Украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) на фоне пирамид нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-1, 0 КО).

Поединок завершился досрочной победой Александра в 11-м раунде. Однако украинец проигрывал на карточках судей на момент остановки боя, сообщает The Ring.

После 10 раундов мнения судей разделились:

95:95 — ничья

96:94 — в пользу Верховена

95:95 — ничья

Судейские записки боя Усик - Верховен/Фото: The Ring

Таким образом, даже в случае продолжения боя Александр выиграл бы поединок, если бы не оказался в нокдауне/нокауте в 12-й 3-минутке.

Усик защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Ранний андеркард шоу "Слава в Гизе" порадовал обилием нокаутом. С досрочной победы стартовал сын великого египетского боксера, который дважды побеждал Усика. Кроме того, "Малыш" из Саудовской Аравии уже в первом раунде уложил оппонента на канвас, а "Беспощадный" американец оправдал свое прозвище, брутально нокаутировав соперника. Главным разочарованием стало поражение украинца Даниэля Лапина, который трижды оказывался в нокдауне после ударов "Пантеры".

В основном карде определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.