Швейцария - Колумбия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

"Красные крестоносцы" попытаются выбить из турнира "Кофейщиков"

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Во вторник, 7 июля, на чемпионате мира по футболу пройдет заключительный поединок 1/8 финала. Сборные Колумбии и Швейцарии сразятся за путевку в четвертьфинал.

Что нужно знать

Швейцария примет Колумбию в Ванкувере (Канада)

Обе команды уже играли в четвертьфиналах ЧМ

Победитель сыграет в следующем раунде против Аргентины или Египта

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Швейцария — Колумбия. Начало игры в 23:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Швейцария — Колумбия (обновляется)

Европейский крепкий "середняк" попытается остановить темную лошадку из Южной Америки. Получится ли это, узнаем уже в ближайшее время. Добавим, что победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет против Аргентины/Египта.

Колумбия на ЧМ-2026 обыграла Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) и Гану (1:0), сыграв вничью лишь с Португалией (0:0). Швейцарцы, в свою очередь, победили Боснию и Герцеговину (4:1), Канаду (2:1) и Алжир (2:0), потеряв очки в игре с Катаром (1:1).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.