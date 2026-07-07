Швейцарія – Колумбія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

"Червоні хрестоносці" спробують вибити з турніру "Кавників"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У вівторок, 7 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться кінцевий поєдинок 1/8 фіналу. Збірні Колумбії та Швейцарії змагатимуться за путівку до чвертьфіналу.

Що потрібно знати

Швейцарія прийме Колумбію у Ванкувері (Канада)

Обидві команди вже грали у чвертьфіналах ЧС

Переможець зіграє у наступному раунді проти Аргентини чи Єгипту

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія — Колумбія. Початок гри о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Швейцарія — Колумбія (оновлюється)

Європейський міцний "середняк" спробує зупинити темну конячку з Південної Америки. Чи вийде це, дізнаємося вже найближчим часом. Додамо, що переможець протистояння вийде до чвертьфіналу, де зіграє проти Аргентини/Єгипту.

Колумбія на ЧС-2026 обіграла Узбекистан (3:1), ДР Конго (1:0) та Гану (1:0), зігравши внічию лише з Португалією (0:0). Швейцарці, своєю чергою, перемогли Боснію та Герцеговину (4:1), Канаду (2:1) та Алжир (2:0), втративши очки у грі з Катаром (1:1).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.