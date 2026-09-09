ПСВ - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Прямая текстовая трансляция матча ПСВ — "Шахтер"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В четверг, 10 сентября, "Шахтер" начнет свой путь в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В первом туре на Горняков ожидает выездной поединок против нидерландского ПСВ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ — "Шахтер". Начало игры в 19:45 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавлено видео голов. Видео предоставлено Megogo.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — ПСВ (обновляется)

Донецкий "Шахтер" возвращается в сильнейший еврокубок после однолетнего перерыва. В прошлом году дончане играли в Лиге конференций, где дошли до полуфинала. Горняки подходят к игре против ПСВ в качестве аутсайдера. К примеру, искусственный интеллект ChatGPT считает, что чемпионы Украины победят с вероятностью 15% против 65% за ПСВ. Добавим, что игру "Шахтер" — ПСВ можно посмотреть в Украине.

Отметим, ПСВ неплохо начал чемпионат Нидерландов, выиграв 4 игр из 5 (одна ничья). В последней встрече ПСВ обыграл "Аякс" (1:3) на выезде. "Шахтер", в свою очередь, выиграл 4 из 5 матчей (1 поражение) в первенстве Украины. В последней игре Горняки разделались с "Карпатами" в гостях (1:2).

Видеообзор матча "Аякс" - ПСВ

Видеообзор матча "Карпаты" - "Шахтер"

Напомним, по итогам жеребьевки ЛЧ "Шахтер" также сыграет против: "Реала" (Испания) — дома, "Интера" (Италия) — в гостях, "Спортинга" (Португалия) — дома, "Фенербахче" (Турция) — дома, "Лейпцига" (Германия) — в гостях, АЕКа (Греция) — дома и "Слована" (Словакия) — в гостях. "Домашние" игры Горняки будут играть на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне (Великобритания).

На сайте "Телеграф" доступны расписание и результаты матчей "Шахтера" в основном этапе Лиги чемпионов. Горняки проведут на турнире как минимум восемь игр.