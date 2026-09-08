"Реал" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция поединка между мадридским "Реалом" и миланским "Интером"

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Во вторник, 8 сентября, стартует основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. В первый игровой день на болельщиков ожидает суперигра "Реал" (Испания) — "Интер" (Италия).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Интер". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут добавлены видео голов и лучшие моменты матча. Видео предоставлено Megogo.

Онлайн-трансляция матча "Реал" — "Интер" (обновляется)

Один из лидеров Примеры начнет еврокубковую кампанию игрой против второй команды Серии А. Эта игра будет интересна украинским болельщикам, ведь оба клуба по результатам жеребьевки стали соперниками донецкого "Шахтера". Кроме того, в "Реале" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который пропустит игру из-за болезни. "Изюминкой" поединка станет противостояние главного тренера Королевского клуба Жозе Моуринью против бывшей команды (португалец тренировал "Интер" в 2008—2010 годах, — Ред.).

Мадридцы попытаются начать ЛЧ с победы и порадовать своих болельщиков на родном "Сантьяго Бернабеу", а для Нерадзурри даже гостевая ничья станет отличным результатом.

Где смотреть матч "Реал" — "Интер"

В прямом эфире в Украине поединок покажет медиа-платформа Megogo. Эфир начнется с предматчевой студии в 20:45 по киевскому времени. Посмотреть встречу можно по подпискам: Megopack и "Спорт". На данный момент стоимость составляет от 89 грн за 7 дней.

Прогноз на игру "Реал" — "Интер"

По мнению искусственного интеллекта ChatGPT, "Реал" является небольшим фаворитом встречи. ИИ дает 55% на успех Сливочных и лишь 20% — на триумф Нерадзурри. Кроме того, ChatGPT считает, что обе команды забьют (вероятность около 60%), а в поединке будет забито как минимум 3 мяча (вероятность 55%).

История встреч

Команды 26 раз пересекались между собой: 13 раз побеждали испанцы, 4 раза была зафиксирована ничья, 9 триумфов на счету итальянцев.

Последние игры

"Реал" проиграл "Бетису" в 4-м туре Ла Лиги (1:0). "Интер", в свою очередь, переиграл "Наполи" (3:2) в 3-м туре Серии А.

Со всеми соперниками "Реала" и "Интера" на основном этапе ЛЧ можно ознакомиться на "Телеграфе". Также у нас на сайте доступны календарь и расписание игр "Шахтера" в главном еврокубке.