В футболе появилась черная карточка: за что и кому ее показывают
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Новое правило работает исключительно в Румынии
Румынская футбольная федерация (FRF) утвердила радикальное обновление правил — ввела черную карточку. Это нововведение затрагивает лишь юношеский футбол страны (категории от U-7 до U-16).
Об этом сообщает пресс-служба FRF. Черная карточка — абсолютное новшество в мировом футболе, предназначенное для наказания зрителей и родителей за агрессию на трибунах.
Что такое черная карточка
Главная цель нововведения — защитить юных спортсменов от психологического давления, нецензурной брани и амбиций взрослых. Черная карточка выступает визуальным сигналом о досрочном и окончательном прекращении матча.
Трехэтапный протокол остановки игры
При фиксировании нарушений со стороны трибун судья обязан действовать по строгому алгоритму:
- Шаг 1. Предупреждение. Судья приостанавливает игру и обязывает тренеров призвать своих болельщиков к порядку. При наличии системы громкой связи диктор делает официальное предупреждение.
- Шаг 2. Временная пауза. Если инциденты продолжаются, арбитр прерывает матч на 10 минут и уводит команды в раздевалки для повторной попытки тренеров успокоить трибуны.
- Шаг 3. Черная карточка. В случае повторения агрессивных действий после возобновления встречи судья демонстрирует черную карточку и дает финальный свисток. Игра окончательно отменяется без права на переигровку.
За что будут досрочно завершать матчи
Процедура применяются при любых проявлениях вербального или физического насилия со стороны зрителей, включая:
- Оскорбления, толкание или физическое воздействие на собственных детей и игроков команды-соперника;
- Агрессию и нецензурные высказывания в адрес тренерских штабов, судейской бригады и официальных лиц;
- Конфликты и стычки между болельщиками на трибунах.
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