В футболе появилась черная карточка: за что и кому ее показывают

Новое правило работает исключительно в Румынии

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Румынская футбольная федерация (FRF) утвердила радикальное обновление правил — ввела черную карточку. Это нововведение затрагивает лишь юношеский футбол страны (категории от U-7 до U-16).

Об этом сообщает пресс-служба FRF. Черная карточка — абсолютное новшество в мировом футболе, предназначенное для наказания зрителей и родителей за агрессию на трибунах.

Что такое черная карточка

Главная цель нововведения — защитить юных спортсменов от психологического давления, нецензурной брани и амбиций взрослых. Черная карточка выступает визуальным сигналом о досрочном и окончательном прекращении матча.

Трехэтапный протокол остановки игры

При фиксировании нарушений со стороны трибун судья обязан действовать по строгому алгоритму:

Шаг 1. Предупреждение. Судья приостанавливает игру и обязывает тренеров призвать своих болельщиков к порядку. При наличии системы громкой связи диктор делает официальное предупреждение.

Судья приостанавливает игру и обязывает тренеров призвать своих болельщиков к порядку. При наличии системы громкой связи диктор делает официальное предупреждение. Шаг 2. Временная пауза. Если инциденты продолжаются, арбитр прерывает матч на 10 минут и уводит команды в раздевалки для повторной попытки тренеров успокоить трибуны.

Если инциденты продолжаются, арбитр прерывает матч на 10 минут и уводит команды в раздевалки для повторной попытки тренеров успокоить трибуны. Шаг 3. Черная карточка. В случае повторения агрессивных действий после возобновления встречи судья демонстрирует черную карточку и дает финальный свисток. Игра окончательно отменяется без права на переигровку.

За что будут досрочно завершать матчи

Процедура применяются при любых проявлениях вербального или физического насилия со стороны зрителей, включая:

Оскорбления, толкание или физическое воздействие на собственных детей и игроков команды-соперника;

Агрессию и нецензурные высказывания в адрес тренерских штабов, судейской бригады и официальных лиц;

Конфликты и стычки между болельщиками на трибунах.

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