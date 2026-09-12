Укр

В футболе появилась черная карточка: за что и кому ее показывают

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Судья с черной карточкой Новость обновлена 12 сентября 2026, 16:31
Судья с черной карточкой. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Новое правило работает исключительно в Румынии

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Румынская футбольная федерация (FRF) утвердила радикальное обновление правил — ввела черную карточку. Это нововведение затрагивает лишь юношеский футбол страны (категории от U-7 до U-16).

Об этом сообщает пресс-служба FRF. Черная карточка — абсолютное новшество в мировом футболе, предназначенное для наказания зрителей и родителей за агрессию на трибунах.

Что такое черная карточка

Главная цель нововведения — защитить юных спортсменов от психологического давления, нецензурной брани и амбиций взрослых. Черная карточка выступает визуальным сигналом о досрочном и окончательном прекращении матча.

Трехэтапный протокол остановки игры

При фиксировании нарушений со стороны трибун судья обязан действовать по строгому алгоритму:

  • Шаг 1. Предупреждение. Судья приостанавливает игру и обязывает тренеров призвать своих болельщиков к порядку. При наличии системы громкой связи диктор делает официальное предупреждение.
  • Шаг 2. Временная пауза. Если инциденты продолжаются, арбитр прерывает матч на 10 минут и уводит команды в раздевалки для повторной попытки тренеров успокоить трибуны.
  • Шаг 3. Черная карточка. В случае повторения агрессивных действий после возобновления встречи судья демонстрирует черную карточку и дает финальный свисток. Игра окончательно отменяется без права на переигровку.

За что будут досрочно завершать матчи

Процедура применяются при любых проявлениях вербального или физического насилия со стороны зрителей, включая:

  • Оскорбления, толкание или физическое воздействие на собственных детей и игроков команды-соперника;
  • Агрессию и нецензурные высказывания в адрес тренерских штабов, судейской бригады и официальных лиц;
  • Конфликты и стычки между болельщиками на трибунах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" удачно стартовал в Лиге чемпионов. Горняки сыграли вничью с ПСВ, хотя считались аутсайдерами "дуэли".

Теги:
#Футбол #Румыния