"Отдайте наши законные квартиры": более 300 семей, которые инвестировали в ЖК "Министерский", восемь лет ждут ключей

Владельцы квартир вынуждены обратиться к властям

Приблизительно десять лет назад столицу всколыхнула афера Войцеховского, превзошедшая масштабами пирамиду "Элита-Центр" в шесть раз. Тогда без жилья остались около 10 тысяч семей. Из-за таких действий недобросовестных застройщиков Верховная Рада даже приняла закон для борьбы с ними. Однако это не обезопасило инвесторов от строительных скандалов.

Так, в среду 12 июня 2024 года люди, которые инвестировали в столичные метры, вышли на митинг в Оболонском районе города Киева относительно недостроенных квартир, расположенных в известном ЖК "Министерский", расположенном на улице Кондратюка, 1.

На встрече представитель инициативной группы Виталий Беспалый сообщил, что из-за действий так называемых "украинских рейдеров" владельцы квартир вынуждены обратиться к властям. Ведь пострадали более 300 семей, которые проинвестировали свыше 250 миллионов гривен в "несчастливый" комплекс.

"Мы владельцы квартир ЖК "Министерский", тот, что на Оболони. Более восьми лет более трехсот семей ждут завершения строительства и получения ключей от собственных квартир. Но на сегодняшний день мы столкнулись с рейдерством в Украине. Относительно нашего дома "Всходни Инвест" намерена не завершать строительство, но и, возможно, забрать те квартиры, которые у нас уже есть", — говорит глава Инициативной группы инвесторов Виталий Беспалый. По его словам, люди требуют справедливого судопроизводства.

По данным Opendatabot, застройщик ЧАО "Энергополь-Украина" находится в стадии продолжающегося с 2021 года банкротства (дело №910/5335/21. – Авт.).

Инвесторы говорят, что представители ООО "Всходни Инвест" в Украине инициировали банкротство застройщика и полностью контролируют комитет кредиторов на основании фиктивных договоров займа, а также добавляют, что выгодополучателями банкротства застройщика являются Артем Подольский, Андрей Дудник и адвокат Александр Архипов.

Примечательно, фамилии Артема Подольского и Андрея Дудника упоминаются в отечественных СМИ в контексте ряда громких корпоративных конфликтов.

Усложняет ситуацию, по мнению инвесторов, то, что в круг их партнеров в свое время входил нынешний судья Верховного Суда в составе Кассационного хозяйственного суда Иван Мищенко. В связи с чем инвесторы обеспокоены, что, учитывая этот факт, могут быть вынесены незаконные решения. Инвесторы требуют от властей справедливого судопроизводства.

"Целью заключения договоров займа между застройщиком и ООО "Всходни Инвест" был лишь дальнейший вывод средств из ЧАО "Энергополь-Украина" и доведение его до банкротства для присвоения имущества застройщика, в том числе проинвестированные гражданами Украины 250 млн гривен", — говорят в Инициативной группе.

По словам Виталия Беспалого, инвесторы ЖК "Министерский" присутствовали на комитете кредиторов, состоявшемся в мае 2024-го. Во время его проведения, как говорит Беспалый, Александр Архипов представитель ООО "Всходни Инвест" сообщил инвесторам, что они не собираются достраивать дом по адресу ул. Кондратюк, 1, а их главной целью является возврат денег.

Сейчас обманутые украинские инвесторы в отчаянии, потому что на сегодняшний день задержка с заселением и получением ключей составляет уже 8 лет…