"Віддайте наші законні квартири": більше 300 родин, які інвестували у ЖК "Міністерський", вісім років чекають на ключі

Власники квартир змушені звернутися до влади

Приблизно десять років тому столицю сколихнула афера Войцеховського, яка перевершила масштабами піраміду "Еліта-Центр" у шість разів. Тоді без житла залишились майже 10 тисяч родин. Через такі дії недоброчесних забудовників Верховна Рада навіть прийняла закон для боротьби із ними. Проте це не убезпечило інвесторів від будівельних скандалів.

Так, у середу 12 червня 2024 року люди, які інвестували у столичні метри, вийшли на мітинг в Оболонському районі міста Києві щодо недобудованих квартир, розташованих у відомому ЖК "Міністерський", що знаходиться на вулиці Кондратюка, 1.

На зустрічі представник ініціативної групи Віталій Безпалий повідомив, що через дії так званих "українських рейдерів" власники квартир змушені звернутися до влади. Адже потерпілими наразі є більше 300 родин, які проінвестували більше ніж 250 мільйонів гривень у "нещасливий" комплекс.

"Ми власники квартир ЖК "Міністерський", той, що на Оболоні. Понад вісім років більше трьохсот сімей чекає на завершення будівництва та отримання ключів від власних квартир. Але на сьогоднішній день ми зіштовхнулися з рейдерством в Україні. Відносно нашого будинку "Всходні Інвест" має намір не завершувати будівництво, а й, можливо, забрати ті квартири, що в нас вже є", — говорить голова Ініціативної групи інвесторів Віталій Безпалий. За його словами, люди вимагають справедливого судочинства.

За даними Opendatabot, забудовник ПрАТ "Енергополь-Україна" знаходиться в стадії банкрутства (справа №910/5335/21. – Авт.), яке триває з 2021 року.

Інвестори говорять, що представники ТОВ "Всходні Інвест" в Україні ініціювали банкрутство забудовника та наразі повністю контролюють комітет кредиторів на підставі фіктивних договорів позики, а також додають, що вигодоотримувачами банкрутства забудовника є Артем Подольський, Андрій Дудник та адвокат Олександр Архіпов.

Примітно, прізвища Артема Подольського та Андрія Дудника згадуються у вітчизняних ЗМІ в контексті низки гучних корпоративних конфліктів.

Ускладнює ситуацію, на думку інвесторів, те, що в коло їх партнерів свого часу входив теперішній суддя Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду Іван Міщенко. В зв'язку з чим, інвестори занепокоєні, що враховуючи цей факт можуть бути винесені незаконні рішення. Інвестори вимагають від влади справедливого судочинства.

"Метою укладання договорів позики між забудовником та ТОВ "Всходні Інвест" було лише подальше виведення коштів з ПрАТ "Енергополь-Україна" та доведення його до банкрутства для привласнення майна забудовника, зокрема проінвестовані громадянами України 250 млн гривень", — говорять в Ініціативній групі.

За словами Віталія Безпалого, інвестори ЖК "Міністерський" були присутніми на комітеті кредиторів, який відбувся у травні 2024-го. Під час його проведення, як каже Безпалий, Олександр Архіпов представник ТОВ "Всходні Інвест" повідомив інвесторам, що вони не збираються добудовувати будинок за адресою вул.Кондратюка, 1, а їхньою головною метою є повернення грошей.

Наразі ошукані українські інвестори знаходяться в розпачі, бо станом на сьогодні затримка заселення та отримання ключів складає вже 8 років…