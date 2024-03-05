Просте правило, яке продовжить життя батареї смартфона: багато хто його ігнорує

У мережі є багато порад щодо правильної зарядки батареї телефону, але краще дотримуватися одного простого правила

Найслабше місце сучасних смартфонів — це, мабуть, акумулятор. Проблема швидкого зношування батареї стосується не лише власників бюджетних смартфонів, а й власників флагманів.

При цьому часто користувачі, самі того не підозрюючи, скорочують термін служби акумулятора. "Телеграф" вирішив поділитись зі своїми читачами простим правилом, яке продовжить життя батареї смартфона.

Зазвичай, щоб запобігти деградації батареї раніше часу, фахівці рекомендують:

Заряджати батарею до позначки 80 відсотків, а розряджати – не нижче 20%. Є також альтернативна тактика зарядки, відома як "50-70".

Не залишайте смартфон на зарядці на ніч.

Не користуйтеся телефоном під час його заряджання.

Найкраще заряджати акумулятор частіше, але короткими сесіями по 15-20 хвилин — це корисно.

Уникати перегріву і не залишати смартфон під прямим сонячним промінням.

Але найголовніший фактор, що впливає на деградацію акумулятора – це зарядка несертефікованими кабелями Lightning та USB-C (microUSB можна використовувати майже будь-хто). Або найдешевшими пристроями китайських бездротових зарядок з AliExpress.

Справа в тому, що оригінальні зарядні пристрої від виробника розроблені так, щоб відповідати технічним стандартам і вимогам смартфона. Також вони точніше керують процесами зарядки та розрядки. Це впливає на роботу акумулятора.

Використання неофіційних кабелів може навіть привести смартфон або планшет в несправність. А у дешевих бездротових зарядках вони не відводять тепло. Через це смартфон під час заряджання може сильно нагріватися.

Однак важливо відзначити, що не всі неоригінальні зарядні пристрої є поганими. Головне, щоб він був сертифікований виробником, тобто відповідав стандартам якості.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є хитрощі, щоб зберегти заряд на телефоні якнайдовше. Для цього потрібно буде відключити деякі функції, які забирають на себе частину навантаження.