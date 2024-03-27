Это может быть опасно: почему и когда следует вынимать зарядное устройство из розетки

Простые правила помогут не попасть в беду

У многих пользователей смартфонов подключены зарядные устройства к розеткам, даже если ничего не заряжается. Нужно ли вынимать устройство и какие предостережения связаны с этим?

В материале ТСН.ua рассказали, как это может повредить гаджету. А также, когда нужно немедленно извлечь устройство из розетки.

Значительное потребление электроэнергии

Распространено мнение, что если зарядное устройство ничего не заряжает, оно все равно потребляет электричество. На самом деле потребление очень незначительное, и в режиме круглосуточного потребления набегает около 5 Вт в сутки или около 2 кВт за год. Телевизор, работающий фоном, или часто забывающие выключить свет обойдутся в несколько раз дороже.

Износ блока питания

Конденсаторы и схемотехника, находящиеся внутри адаптеров питания, рассчитаны в среднем на 50-100 тысяч часов работы. В дешевых устройствах этот термин обычно меньше, но несколько лет без извлечения из розетки он может проработать. Поэтому вы, скорее всего, купите новый смартфон вместо уже устаревшего, чем зарядное устройство сломается из-за постоянного подключения к сети.

Возгорание или взрыв

Блок питания взорваться или загореться сам по себе не сможет, ведь слишком мало энергии он потребляет. Ему не страшны небольшие перепады напряжения, к тому же даже в недорогих устройствах сейчас есть защита от перегрева и замыкания. Самое плохое, что может произойти, это сплавится корпус и испортит розетку или удлинитель. Это произойдет, если совпадет использование самого дешевого китайского адаптера без защиты от перегрева и замыкания и произойдет реально большой скачок напряжения.

Когда следует извлечь из розетки

Извлекать из розеток адаптер, как и другие электрические приборы, следует во время грозы. Ведь в результате скачка напряжения может произойти короткое замыкание и все подключенные к бытовой электросети приборы выйдут из строя.

Извлекать адаптер из розетки нужно, если он греется после отключения смартфона. Это может свидетельствовать о его неисправности или проблемах в самой электрической сети. Соответственно, нужно либо заменить зарядное устройство, либо проверить сеть.

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