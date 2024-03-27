Це може бути небезпечно: чому та коли слід виймати зарядний пристрій з розетки

Прості правила допоможуть не потрапити в халепу

У багатьох користувачів смартфонів до розеток підключені зарядні пристрої, навіть якщо нічого не заряджається. Чи потрібно виймати пристрій та які перестороги з цим пов'язані?

В матеріалі ТСН.ua розповіли, як це може зашкодити гаджету. А також, коли треба негайно витягти пристрій з розетки.

Значне споживання електроенергії

Поширена думка, що якщо зарядний пристрій нічого не заряджає, він все одно споживає електрику. Насправді споживання дуже незначне, і в режимі цілодобового споживання набігає близько 5 Вт в добу або близько 2-х кВт за рік. Телевізор, що працює фоном, або світло, що часто забувають виключити, обійдуться в декілька разів дорожче.

Зношування блоку живлення

Конденсатори та схемотехніка, що знаходиться всередині адаптерів живлення, розрахована в середньому на 50-100 тисяч годин роботи. У дешевих пристроях цей термін зазвичай менший, але декілька років без виймання з розетки він може пропрацювати. Тож ви, ймовірніше, купите новий смартфон замість вже застарілого, ніж зарядний пристрій зламається через постійне підключення до мережі.

Займання або вибух

Блок живлення вибухнути або загорітись сам по собі не зможе, адже занадто мало енергію він споживає. Йому не страшні невеликі перепади напруги, до того ж навіть у недорогих пристроях зараз є захист від перегрівання і замикання. Найгірше, що може статися, — це сплавиться корпус та зіпсує розетку або подовжувач. Це станеться, якщо співпаде використання найдешевшого китайського адаптера без захисту від перегрівання та замикання та станеться реально великий стрибок напруги.

Коли слід витягти з розетки

Витягати з розеток адаптер, як і інші електричні прилади, слід під час грози. Адже внаслідок стрибка напруги може статися коротке замикання та усі підключені до побутової електромережі прилади вийдуть з ладу.

Витягати адаптер з розетки треба, якщо він гріється після відключення смартфона. Це може свідчити про його несправність або про проблеми в самій електричній мережі. Відповідно, треба або замінити зарядний пристрій, або перевірити мережу.

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