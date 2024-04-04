Телефон будет работать дольше: нужно активировать всего одну функцию
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Но при этой функции вы также не сможете получать входящие звонки, оповещения или использовать функции, требующие подключения к интернету
Вопрос, как сэкономить заряд батареи превратился в одну из самых актуальных тем на сегодняшний день. Вместе с повышением мощности смартфонов растет и потребление энергии, а наша зависимость от гаджетов достигла критической точки.
Одним из таких "лайфхаков" есть включение авиарежима, чтобы как можно меньше заряжать телефон. Об этом пишет издание УНИАН.
Вероятно, многие и не догадывались, что они нужны не только во время пребывания на борту самолета, но и в других жизненных ситуациях. Об этих скрытых фишках и будет материал.
Как работает эта функция в телефоне
Для многих пользователей режим полета – это неприметная опция, отключающая связь на телефоне во время полета. Отчасти это так и есть. К счастью, это касалось только старых мобилок, а современные гаджеты соответствуют всем стандартам безопасности, но при взлете вас все равно попросят переключить смартфон в режим полета.
Кроме того, режим полета позволяет моментально перезагрузить модуль связи телефона. Вместо того чтобы не ждать несколько минут, пока перезагрузится телефон, достаточно включить авиарежим на 10-15 секунд, после чего девайс снова поймает стабильный сигнал.
Насколько дольше будет работать устройство в авиарежиме
Если необходимо максимально сэкономить заряд аккумулятора, то функция режима полета будет суперполезной. Она отключает все сетевые возможности телефона (Bluetooth, Wi-Fi и GPS), что уменьшает потребление заряда батареи и увеличивает его время работы.
В нашем случае, за четыре часа в режиме бездействия заряд iPhone 11 с включенным авиарежимом упал на 3%. За это время у телефона без включенного режима полета батарея разрядилась на 10 процентов. Таким образом, включение режима полета, безусловно, спасает телефон от разрядки аккумулятора.
Как включить и отключить режим полета по телефону
Включение и выключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в целом для большинства устройств это можно сделать следующим образом:
- на Android: "Настройки" → "Сеть и интернет" → "режим полета" → переключите эту опцию в положение "Включено"
- на iPhone: проведите пальцем вниз от верхней части экрана → нажмите иконку самолета, чтобы включить режим полета.
Однако, имейте в виду, что при включенном авиарежиме вы также не сможете получать входящие звонки, оповещения или использовать функции, требующие подключения к Интернету.
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