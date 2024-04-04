Телефон працюватиме довше: треба активувати всього одну функцію

Але при цій функції ви також не зможете отримувати вхідні дзвінки, сповіщення або використовувати функції, які вимагають підключення до інтернету

Питання, як заощадити заряд батареї перетворився в одну з найактуальніших тем на сьогодні. Разом з підвищенням потужності смартфонів зростає і споживання енергії, а наша залежність від гаджетів досягла критичної точки.

Одним з таких "лайфхаків" є увімкнення авіарежиму, щоб якнайменше заряджати телефон. Про це пише видання УНІАН.

Ймовірно, багато хто й не здогадувався, що він потрібен не тільки під час перебування на борту літака, але і в інших життєвих ситуаціях. Про ці приховані фішки і буде матеріал.

Як працює ця функція в телефоні

Для багатьох користувачів режим польоту – це непримітна опція, яка відключає зв'язок на телефоні під час польоту. Частково це так і є. На щастя, стосувалося це тільки старих мобілок, а сучасні гаджети відповідають всім стандартам безпеки, але при зльоті вас все одно попросять перемикнути смартфон в режим польоту.

Крім того, режим польоту дозволяє моментально перезавантажити модуль зв'язку на телефоні. Замість того, щоб не чекати кілька хвилин, поки перезавантажиться телефон, досить включити авіарежим на 10-15 секунд, після чого девайс знову зловить стабільний сигнал.

Наскільки довше працюватиме пристрій у авіарежимі

Якщо вам потрібно максимально заощадити заряд акумулятора, то функція режиму польоту буде суперкорисною. Вона відключає всі мережеві можливості вашого телефону (Bluetooth, Wi-Fi і GPS), що зменшує споживання заряду батареї і збільшує його час роботи.

У нашому випадку, за чотири години в режимі бездіяльності заряд iPhone 11 з включеним авіарежимом впав на 3%. За цей же час у телефону без включеного режиму польоту батарея розрядилася на 10 відсотків. Таким чином, увімкнення режиму польоту, безумовно, рятує ваш телефон від розряджання акумулятора.

Як включити та відключити режим польоту на телефоні

Увімкнення та вимкнення режиму польоту на телефоні залежить від моделі і операційної системи, але загалом, для більшості пристроїв це можна зробити наступним чином:

на Android: "Налаштування" → "Мережа та інтернет" → "режим польоту" → перемикніть цю опцію в положення"Увімкнено"

на iPhone: проведіть пальцем вниз від верхньої частини екрана → натисніть на іконку літака, щоб включити режим польоту.

Однак, майте на увазі, що при включеному авіарежимі ви також не зможете отримувати вхідні дзвінки, сповіщення або використовувати функції, які вимагають підключення до інтернету.

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