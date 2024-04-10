Смартфон горячий, как пирожочек? ТОП-7 причин, почему он перегревается, и как решить эту проблему

Вовремя обнаруженная проблема спасет ваш смартфон

Перегрев телефона может привести к неприятным последствиям – гаджет может сломаться или вообще превратиться в "кирпич". К перегреву могут привести объемные программы, длительная видеосъемка или игры. Все что так или иначе нагружает процессор телефона.

Как отмечают специалисты из Itech.ua, если вы заметили, что ваш смартфон начал перегреваться во время использования, не стоит тратить попусту время. Необходимо распознать проблему и устранить ее. Для этого приводят семь наиболее распространенных проблем и способы их решения.

Обратите внимание на процесс подзарядки. Если гаджет нагревается при подключении к зарядному устройству, это говорит о том, что у вас либо некачественная зарядка, либо возникли проблемы с аккумулятором. Лучшее решение в этом случае – пользоваться оригинальным зарядным устройством. А если это не решает проблему, стоит отнести телефон в сервисный центр на диагностику. Активное использование смартфона. Если у вас одновременно запущено несколько "тяжелых" программ, а кроме них еще и включены GPS, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. — смартфон будет перегреваться. Необходимо делать регулярные перерывы в работе с устройством и закрывать все программы. Установлены некачественные программы. Не все разработчики игр, программ и приложений серьезно подходят к оптимизации своих продуктов. Если использовать какую-нибудь недоработанную программу, то телефон из-за ошибок в самом приложении может потреблять слишком много собственных ресурсов. Следует всегда внимательно следить за тем, что вы устанавливаете на свой телефон и своевременно обновлять систему. Природные причины. Если вы будете пользоваться телефоном летом, на улице, при температуре +40 С, ваш гаджет будет перегреваться. Этого не избежать из-за высокой температуры окружающей среды. Единственное решение – свести пользование телефоном в жару к минимуму, а также лучше снимать чехол в процессе работы тяжелых приложений. Неверная работа операционной системы. Время от времени необходимо удалять кэш программ и всегда вовремя устанавливать все обновления системы. Сбои в работе ПО могут приводить к перегреву телефона. После сброса устройства до заводских настроек при первом запуске смартфон может перегреться. Это нормальная практика, утверждают специалисты. Телефон может нагреваться в процессе первичной обработки, за это не следует переживать. Заводской брак. Да, это неприятно, но тоже может быть. В этом случае лучшим решением будет обратиться в сервисный центр для проверки проблемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно выбрать чехол для телефона. Неправильно подобранный аксессуар может повредить устройство.