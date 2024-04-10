Смартфон гарячий, як пиріжечок? ТОП-7 причин, чому він перегрівається, та як цьому зарадити

Вчасно виявлена проблема врятує ваш смартфон

Перегрів телефону може призвести до неприємних наслідків — ґаджет може зламатися або взагалі перетворитися на "цеглину". До перегріву можуть призвести об’ємні програми, тривала відеозйомка або ж ігри. Все, що так чи інакше, навантажує процесор телефона.

Як відзначають фахівці з Itech.ua, якщо ви помітили, що ваш смартфон почав перегріватися під час використання, не варто гаяти часу. Необхідно розпізнати проблему та усунути її. Для цього наводять сім найбільш розповсюджених проблем та способи їх вирішення.

Зверніть увагу на процес заряджання. Якщо ваш ґаджет нагрівається під час підключення до зарядного пристрою, це говорить про те, що у вас або неякісна зарядка, або виникли проблеми з акумулятором. Найкраще рішення у цьому випадку — користуватися оригінальним зарядним пристроєм. А якщо це не розв'язує проблему — варто віднести телефон до сервісного центру на діагностику. Активне використання смартфона. Якщо у вас одночасно запущені кілька "важких" програм, а крім них ще й увімкнені GPS, Блютуз, Wi-Fi й т.д. — смартфон буде перегріватися. Потрібно робити регулярні перерви в роботі з пристроєм та закривати всі програми. Встановлені неякісні програми. Не всі розробники ігор, програм та додатків серйозно підходять до оптимізації своїх продуктів. Якщо використовувати якусь недопрацьовану програму, то телефон через помилки в самому додатку може споживати занадто багато власних ресурсів. Слід завжди пильно стежити за тим, що ви встановлюєте на свій телефон і вчасно оновлювати систему. Природні фактори. Якщо ви користуватиметеся телефоном влітку, на вулиці, при температурі +40 С, ваш ґаджет буде перегріватися. Цього не уникнути через високу температуру навколишнього середовища. Єдине рішення — звести користування телефоном у спеку до мінімуму, а також краще знімати чохол в процесі роботи важких додатків. Неправильна робота операційної системи. Час від часу, необхідно видаляти кеш програм та завжди вчасно встановлювати всі оновлення системи. Збої у роботі ПЗ можуть призводити до перегріву телефона. Після скидання пристрою до заводських налаштувань, при першому запуску смартфон може перегрітися. Це нормальна практика, стверджують фахівці. Телефон може нагріватися у процесі первинної обробки, за це не варто переживати. Заводський брак. Так, це неприємно, але теж може бути. У цьому випадку найкращим рішенням буде звернутися до сервісного центру для перевірки проблеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно вибрати чохол для телефона. Неправильно підібраний аксесуар може нашкодити вашому пристрою.