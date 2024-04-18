Износилась или еще протянет? Как проверить состояние батареи на ноутбуке: три простых совета

Несколько простых манипуляций и отчет у вас перед глазами

Батарея ноутбука не влияет на его быстродействие и не имеет отношения к производительности "железа", однако степень ее изношенности оказывает непосредственное влияние на работоспособность гаджета. Кроме того, такая батарея может косвенно стать причиной преждевременного выхода из строя других комплектующих, а также перегрева всей системы в целом. Поэтому, если вы хотите узнать какой ресурс остался у вашего гаджета или хотите купить б/у ноутбук, очень важно адекватно оценить уровень текущего износа аккумулятора.

Как проверить состояние батареи на ноутбуке и степень ее износа? Ответ на это дает ресурс Bibliotech.

Отчет через PowerShell

Для того чтобы проверить состояние батареи, необходимо зайти в меню "Пуск", выбрать версию с правами администратора. Если окно запрашивает разрешение на изменение устройства, предоставить его. Затем появится синее командное окно PowerShell, которое позволяет вводить команды для автоматизации задач в Windows 10. В поле введите powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" и нажмите Enter.

Отчет будет сгенерирован в папку, путь к ней приложение выведет на экран. В нижней части отчета можно увидеть состояние батареи, ее начальную емкость и фактическую. Следующие действия будут зависеть от того, что вы увидите. Возможно, состояние батареи будет таким, что пора ее заменить. Тогда следует обратиться в сервисный центр.

Через командную строку

Отчет, подобный рассмотренному выше, из утилиты PowerShell можно получить и другим способом – с помощью командной строки. Для этого в меню Пуск, в окне поиска нужно набрать – cmd или нажать Win+R на клавиатуре. В появившемся окне набираем: powercfg /batteryreport

Как только отчет сформируется, операционная система укажет вам папку, где она сохранена. Но если вы случайно проклацаете это сообщение, его можно найти через ту же командную строку. Для этого нажмите Win+R и введите в строку путь к файлу, который будет выглядеть так: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Вот что можно узнать из файла-отчета по разделам:

Recent Usage – показывает, когда ваш ноутбук был включен и когда выключался за последние 10 дней;

– показывает, когда ваш ноутбук был включен и когда выключался за последние 10 дней; Battery Capacity/Usage History – показывает хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям;

– показывает хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям; Battery life estimates – рассчитывает примерное время использования ноутбука без подзарядки аккумулятора. Здесь данные более точны, чем приведенные утилитой в системном трее.

Дополнительный софт

Многие производители ноутбуков или аккумуляторов добавляют бесплатное или условно бесплатное программное обеспечение в свою продукцию. Также софт для оценки состояния батареи выпускают в free to use формате. Одна из таких бесплатных, но качественных программ называется Battery Care.

После установки приложения на панели задач появится значок, нажав на который вы получите данные о состоянии аккумулятора, CPU, HDD. Во вкладке See dates можно будет увидеть циклы полной зарядки аккумулятора за последнюю неделю. Программа постоянно обновляется по принципу open source, комьюнити разработчиков достаточно быстро фиксирует все ошибки.

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