Включайте скорее: "5 секретных" опций, которые улучшат работу вашего смартфона

Несколько кликов и ваш телефон вас удивит

Пользователи смартфонами Android обычно имеют больше возможности в расширении настроек, чем владельцы iOS. Некоторые из этих дополнительных функций разработчик скрывает, но их активация может значительно улучшить использование телефона.

"Телеграф" расскажет вам о "5 секретных" функциях Android, которые кардинально изменят ваш смартфон. Для этого необходимо перейти в "Режим разработчика" в настройках.

Чтобы это сделать, следует открыть вкладку "Сведения о телефоне" и несколько раз нажать на "Номер сборки" или "Версия MIUI".

Ограничение запросов Wi-Fi

Эта функция включена на большинстве смартфонов, она ограничивает возможность искать сети Wi-Fi чаще 4 раз каждые 2 минуты. Разработчиком это предусмотрено для экономии заряда телефона, но это влияет на точность вашей геолокации.

Поэтому лучше, когда заряд телефона уже низкий включать "Ограничение запросов", а в другое время — выключать.

Ограничение анимации на Android

Изменение параметров этой настройки будет полезным владельцам старых или слабых смартфонов. Разработчик установил, что все три параметра (анимация окон, переходы и продолжительность) стоят на 1, но вы можете изменить их на 0,5.

Суть этого ограничения состоит в том, что ваш телефон как бы медленно реагирует, но на деле процессор и память просто меньше нагружаются.

Ускорение в режиме модема

Эта функция напротив по умолчанию отключена, чтобы не провоцировать большое потребление трафика при онлайн-гейминге или раздаче интернета со смартфона. Однако пользователям с безлимитным тарифом можно не экономить гигабайты и получать максимальную скорость.

4X MSAA на Android

С помощью этой функции вы устраните пикселизацию изображения в играх. Особенно это можно делать на мощных смартфонах, характеристики которых позволяют играть на максимальных настройках. Однако при использовании обычных приложений вы разницу не заметите.

Конфигурация USB на Android

Когда вы подключаете смартфон к компьютеру через USB, он запрашивает цель подключения: зарядка или передача файлов. Если вы активируете последний пункт, телефон будет постоянно готов к передаче файлов.

Ранее "Телеграф" писал, чего нельзя делать с телефоном, ведь эти привычки "убивают" батарею.