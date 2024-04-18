Зносилася чи ще протягне? Як перевірити стан батареї на ноутбуці: три прості поради

Декілька простих маніпуляцій і звіт у вас перед очима

Батарея ноутбука не впливає на його швидкодію та не має стосунку до продуктивності "заліза", однак ступінь її зношеності безпосередньо впливає на працездатність ґаджета. Крім того, така батарея може опосередковано стати причиною передчасного виходу з ладу інших комплектуючих, і навіть перегріву всієї системи в цілому. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися який ресурс залишився у вашого ґаджета, або хочете купити б/у ноутбук, дуже важливо адекватно оцінити рівень поточного зносу акумулятора.

Як перевірити стан батареї на ноутбуці та ступінь її зношеності? Відповідь на це дає ресурс Bibliotech.

Звіт через PowerShell

Для того, щоб перевірити стан батареї, необхідно зайти в меню "Пуск", обрати версію з правами адміністратора. Якщо вікно запитує дозвіл на внесення змін до пристрою, надати його. Потім з’явиться синє командне вікно PowerShell, яке дозволяє вводити команди для автоматизації завдань у Windows 10. Введіть powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" у полі та натисніть Enter.

Звіт буде згенеровано в папку, шлях до неї програма виведе на екран. В нижній частині звіту можна побачити стан елемента живлення батареї, її початкову місткість і фактичну. Ваші наступні дії залежатимуть від того, що ви побачите. Можливо, стан батареї буде таким, що її пора замінити. Тоді варто звернутися до сервісного центру.

Через командний рядок

Звіт, подібний розглянутому вище, з утиліти PowerShell можна отримати й в інший спосіб – за допомогою командного рядка. Для цього в меню Пуск, у віконці пошуку потрібно набрати – cmd або натиснути Win + R на клавіатурі. У вікні, що з’явилось набираємо: powercfg /batteryreport

Щойно звіт сформується, операційна система вкаже вам теку, де він збережений. Але, якщо ви випадково прокліпаєте це повідомлення, його можна знайти через той самий командний рядок. Для цього натисніть Win+R і введіть в рядок шлях до файлу, який буде виглядати так: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Ось що можна дізнатися з файлу-звіту по розділах:

Recent Usage – показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів;

– показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів; Battery Capacity/Usage History – показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників;

– показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників; Battery life estimates – розраховує приблизний час використання ноутбука без підзарядження акумулятора. Тут дані більш точні, ніж наведені утилітою в системному треї.

Додатковий софт

Багато виробників ноутбуків або акумуляторів додають безплатне або умовно безплатне програмне забезпечення до своєї продукції. Також, софт для оцінки стану батареї випускають у free to use форматі. Одна з таких безплатних, але якісних програм називається Battery Care.

Після інсталяції програми на панелі завдань з’явиться значок, натиснувши на який ви отримаєте дані про стан акумулятора, CPU, HDD. У вкладці See dates можна буде побачити цикли повної зарядки акумулятора за останній тиждень. Програма постійно оновлюється за принципом open source, ком'юніті розробників досить швидко фіксує все помилки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про 5 "секретних" опцій, які покращать роботу вашого смартфона. Підбірка для користувачів смартфонів на Android.