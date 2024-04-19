Как увеличить скорость мобильного интернета: действенные советы от специалистов
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Иногда достаточно перезагрузить сеть, а иногда нужно прибегнуть и к более сложным решениям
Мобильный интернет, ставший неотъемлемой частью жизни пользователей смартфонов, иногда может огорчать скоростью и стабильностью работы. Но это можно поправить.
Действенные советы по улучшению работы мобильного интернета дали специалисты iTech.ua. Сначала следует проверить исправность SIM-карты, ошибки программы и остаток лимита.
Если же к этим показателям нет вопросов, то стоит обратить внимание на действенные способы увеличения скорости работы мобильного интернета.
Специалисты выделяют следующие:
- настроить DNS-сервер;
- попробовать принудительное подключение 4G/LTE;
- также может повлиять на очистку кэша и данных приложений;
- перезагрузить сеть, включив и выключив "Режим полета";
- обновить операционную систему и браузер;
- использовать специальные программы для ускорения передачи.
Отмечается, что опытные программисты советуют для повышения скорости мобильного интернета следующее:
- удалить ненужные программы и файлы, очистив место на телефоне.
- ограничить использование программ, функционирующих в фоновом режиме;
- обновить iOS или Android до последней версии;
- удалить ненужные расширения для мобильного браузера.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить, когда пора почистить зарядный порт смартфона и как правильно это сделать.