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Как увеличить скорость мобильного интернета: действенные советы от специалистов

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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На скорость и стабильность интернета могут влиять разные факторы Новость обновлена 19 апреля 2024, 16:09
На скорость и стабильность интернета могут влиять разные факторы. Фото pinterest.com

Иногда достаточно перезагрузить сеть, а иногда нужно прибегнуть и к более сложным решениям

Мобильный интернет, ставший неотъемлемой частью жизни пользователей смартфонов, иногда может огорчать скоростью и стабильностью работы. Но это можно поправить.

Действенные советы по улучшению работы мобильного интернета дали специалисты iTech.ua. Сначала следует проверить исправность SIM-карты, ошибки программы и остаток лимита.

Если же к этим показателям нет вопросов, то стоит обратить внимание на действенные способы увеличения скорости работы мобильного интернета.

Специалисты выделяют следующие:

  • настроить DNS-сервер;
  • попробовать принудительное подключение 4G/LTE;
  • также может повлиять на очистку кэша и данных приложений;
  • перезагрузить сеть, включив и выключив "Режим полета";
  • обновить операционную систему и браузер;
  • использовать специальные программы для ускорения передачи.

Отмечается, что опытные программисты советуют для повышения скорости мобильного интернета следующее:

  • удалить ненужные программы и файлы, очистив место на телефоне.
  • ограничить использование программ, функционирующих в фоновом режиме;
  • обновить iOS или Android до последней версии;
  • удалить ненужные расширения для мобильного браузера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить, когда пора почистить зарядный порт смартфона и как правильно это сделать.

Теги:
#Телефон #Лайфхак #Мобильный Интернет