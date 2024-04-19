Как увеличить скорость мобильного интернета: действенные советы от специалистов

Иногда достаточно перезагрузить сеть, а иногда нужно прибегнуть и к более сложным решениям

Мобильный интернет, ставший неотъемлемой частью жизни пользователей смартфонов, иногда может огорчать скоростью и стабильностью работы. Но это можно поправить.

Действенные советы по улучшению работы мобильного интернета дали специалисты iTech.ua. Сначала следует проверить исправность SIM-карты, ошибки программы и остаток лимита.

Если же к этим показателям нет вопросов, то стоит обратить внимание на действенные способы увеличения скорости работы мобильного интернета.

Специалисты выделяют следующие:

настроить DNS-сервер;

попробовать принудительное подключение 4G/LTE;

также может повлиять на очистку кэша и данных приложений;

перезагрузить сеть, включив и выключив "Режим полета";

обновить операционную систему и браузер;

использовать специальные программы для ускорения передачи.

Отмечается, что опытные программисты советуют для повышения скорости мобильного интернета следующее:

удалить ненужные программы и файлы, очистив место на телефоне.

ограничить использование программ, функционирующих в фоновом режиме;

обновить iOS или Android до последней версии;

удалить ненужные расширения для мобильного браузера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как определить, когда пора почистить зарядный порт смартфона и как правильно это сделать.