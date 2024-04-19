Як збільшити швидкість мобільного інтернету: дієві поради від фахівців

Інколи достатньо перезавантажити мережу, а інколи потрібно вдатись і до складніших рішень

Мобільний інтернет, який став невідʼємною частиною життя користувачів смартфонів, інколи може засмучувати швидкістю та стабільністю роботи. Про це можна виправити.

Дієві поради щодо покращення роботи мобільного інтернету дали фахівці iTech.ua. Зазначається, що для початку варто перевірити справність SIM-карти, помилки програми та залишок ліміту.

Якщо ж до цих показників питань немає, то варто звернути увагу на дієві способи збільшення швидкості роботи мобільного інтернету.

Фахівці виділяють наступні:

налаштувати DNS-сервер;

спробувати примусове підключення 4G/LTE;

також може вплинути очищення кешу та даних додатків;

перезавантажити мережу, включивши та вимкнувши "Режим польоту";

оновити операційну систему та браузер;

використати спеціальні програми для прискорення передачі.

Зазначається, що досвідчені програмісти радять для підвищення швидкості мобільного інтернету також наступне:

видалити непотрібні програми та файли, очистивши місце на телефоні.

обмежити використання програм, що функціонують у фоновому режимі;

оновити iOS або Android до останньої версії;

видалити непотрібні розширення для мобільного браузера.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити, коли час почистити зарядний порт смартфона та як правильно це зробити.