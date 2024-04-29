Быстрее проверяйте: четыре признака, что ваш телефон скоро "умрет"

Обращайте внимание не только на батарею

Качественная и длительная работа смартфона зависит от многих факторов, в том числе и от зарядки. Однако телефоны рано или поздно все же ломаются, и предупредить об этом могут некоторые детали.

"Телеграф" расскажет вам об основных признаках того, что ваш смартфон скоро сломается.

Быстрая потеря заряда

Аккумулятор всегда держит заряд в исправном телефоне. Но со временем батарея все быстрее садится, и в какой-то момент это может указывать на неисправность гаджета. В частности, если во время зарядки фиксируется медленное повышение процентов, или наоборот их падение.

В лучшем случае придется менять батарею, в худшем – покупать новый телефон.

Регулярное выключение

Телефон должен выключаться только при нажатии соответствующей кнопки. Однако, если он выключается самостоятельно, это говорит о сбое в работе. Чем чаще это случается, тем серьезнее проблемы с гаджетом.

Проблемы с сенсорной панелью

Если при нажатии на один ярлык открывается другой, или вы нажимаете одни буквы, а набираются другие это свидетельствует о неисправности сенсорной панели. При игнорировании этой проблемы телефон очень быстро полностью выйдет из строя.

Вздутие батареи

Появление щели между рамкой смартфона и задней крышкой может свидетельствовать о вздутии батареи. Не следует это игнорировать, ведь как минимум ваш телефон внезапно сломается, а как максимум — загорится.

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