Хутчіше перевіряйте: чотири ознаки, що ваш телефон скоро "помре"

Звертайте увагу не тільки на батарею

Якісна та довготривала робота смартфона залежить від багатьох факторів, зокрема, і від зарядки. Проте телефони рано чи пізно все ж ламаються, і попередити про це можуть певні деталі.

"Телеграф" розповість вам про основні ознаки того, що ваш смартфон скоро заламається.

Швидка втрата заряду

Акумулятор завжди довго тримає заряд у справному телефоні. Але з плином часу батарея все швидше сідає, і у якийсь момент це може вказувати на несправність гаджету. Зокрема, якщо під час зарядки фіксується повільне підняття відсотків, чи навпаки їх падіння.

У кращому випадку доведеться міняти батарею, у найгіршому — купувати новий телефон.

Регулярні вимикання

Телефон має вимикатись лише тоді, коли натиснута відповідна кнопка. Проте, якщо він вимикається самостійно, це свідчить про збій у роботі. Чим частіше це трапляється, тим серйозніші проблеми з гаджетом.

Проблеми із сенсорною панеллю

Якщо при натисканні на один ярлик, відкривається інший, або ви натискаєте одні літери, а набираються інші це свідчить про несправність сенсорної панелі. При ігноруванні цієї проблеми телефон дуже швидко повністю вийде з ладу.

Здуття батареї

Поява щілини між рамкою смартфона і задньою кришкою може свідчити про здуття батареї. Не слід це ігнорувати, адже щонайменше ваш телефон раптово зламається, а щонайбільше — загориться.

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