Влажные салфетки - зло для телефона: чем еще и почему его нельзя очищать

Химия негативно сказывается на внешних и внутренних деталях смартфона

Чтобы телефон дольше прослужил, его нужно не только правильно заряжать, но и также за ним нужно правильно ухаживать.

Мало кто знает, но смартфон нельзя протирать влажными салфетками и даже антисептиком. На портале Itsider рассказали, почему это небезопасно для гаджета.

В современном мире люди практически живут с телефоном в руках: смотрят видео за ужином, играют в игры под перекус или просто трогают непомытыми руками. От всего этого гаджет, естественно, пачкается. Но для его очистки лучше не использовать влажные салфетки.

Во-первых, они могут повредить защитное покрытие экрана, так как в их пропитке содержится спирт и другие добавки. Как результат — снижается блеск экрана и он даже может помутнеть.

Во-вторых, если между корпусом и экраном есть щели, то влага может попасть внутрь. Из-за этого может случиться короткое замыкание или повредиться электроника внутри.

Вдобавок к этому нельзя протирать экран телефона и его корпус антисептиком, средством для мытья посуды, жидким мылом и другими средствами. В них содержатся агрессивные химикаты и абразивными вещества.

Также "Телеграф" рассказывал о том, безопасно ли заряжать телефон от ноутбука. Как правило, зарядки этих гаджетов могут иметь разное напряжение.