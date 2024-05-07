Вологі серветки – зло для телефону: чим ще й чому його не можна очищати

Хімія негативно позначається на зовнішніх та внутрішніх деталях смартфона

Щоб телефон довше прослужив, його потрібно не тільки правильно заряджати, але й за ним потрібно правильно доглядати.

Мало хто знає, але смартфон не можна протирати вологими серветками та навіть антисептиком. На порталі Itsider розповіли чому це небезпечно для гаджета.

У сучасному світі люди практично живуть із телефоном у руках: дивляться відео за вечерею, грають в ігри під перекушування або просто чіпають непомитими руками. Від усього цього гаджет, звісно, брудниться. Але для його очищення краще не використовувати вологі серветки.

По-перше, вони можуть пошкодити захисне покриття екрана, тому що в їх просоченні міститься спирт та інші добавки. Як результат – знижується блиск екрана і він навіть може помутніти.

По-друге, якщо між корпусом та екраном є щілини, то волога може потрапити усередину. Через це може статися коротке замикання або пошкодження електроніки всередині.

До того ж не можна протирати екран телефону та його корпус антисептиком, засобом для миття посуду, рідким милом та іншими засобами. У них містяться агресивні хімікати та абразивні речовини.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи безпечно заряджати телефон від ноутбука. Як правило, зарядки цих гаджетів можуть мати різну напругу.