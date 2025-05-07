Менше слів — більше відео: Netflix змінює головну сторінку

Розробку нового інтерфейсу почали у 2022 році

Наступного тижня Netflix почне впроваджувати новий дизайн головної сторінки для телевізійних екранів — перше масштабне оновлення з 2013 року. Редизайн, що отримав назву Eclipse, передбачає менше заголовків і більше відео, анімацій і динамічного контенту.

Як повідомляє "The New York Times", меню тепер розташовується зверху екрана, а не збоку. З’являться й "адаптивні рекомендації", які оновлюються майже в реальному часі на основі пошуку користувача. Також інтерфейс краще презентуватиме прямі трансляції.

"Так само, як люди можуть говорити про TikTok, кажучи: "О, Боже, здається, він справді мене розуміє", ми хочемо, щоб наші учасники могли відчувати те саме щодо нашого сервісу, чи не так — ніби ми їх розуміємо"", — зазначила головна директорка з продуктів Netflix Юніс Кім.

Популярна платформа прагне зробити вибір контенту простішим: при наведенні на фільм чи серіал з’являється розширене зображення з описом і відеопопереднім переглядом. Це має утримати увагу глядача і підштовхнути до перегляду.

Розробку нового інтерфейсу Netflix почали у 2022 році. Впровадження охопить усіх користувачів поступово протягом наступних місяців, але лише на телевізорах, де відбувається 70% переглядів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Viber запускає в Україні новий сервіс знайомств прямо в додатку — Viber Dating, який дозволяє знаходити пару чи друзів і одразу спілкуватися в месенджері.