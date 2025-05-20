Новая "начинка" Shahed-136: больше взрывчатки и особая горючая смесь (фото)

Российские дроны Shahed-136 обновили двумя версиями боевой части — обе почти вдвое больше, чем раньше

Российские военные постоянно совершенствуют дальнобойные дроны "шахеды". Кроме того, что их стало труднее сбивать, в Shahed-136 начали устанавливать большую боевую часть. Она бывает российского и иранского производства, однако обе 90 кг против стандартных 50 кг.

Об этом пишет профильное издание Defense Express. Отмечается, что боевая часть российского производства оказывает "кумулятивное, осколочное, фугасное и зажигательное действие".

Российская "начинка" Shahed-136

КОФЗБЧ

90 кг взрывчатого вещества в новой боевой части на дронах (КОФЗБЧ) – это тротил и гексоген. Туда россияне добавляют смесь гидридов металлов – она горит с температурой до 3500 градусов. Россияне уже использовали такую боевую часть, но она была почти вдвое меньше.

Иранская боевая часть Shahed-136

По данным Defense Express, иранская боевая часть от российской отличается отсутствием зажигательных элементов. Она состоит из октагена, алюминия, гексогена и весит 90 кг. Издание указывает, что хотя Россия и производит "Шахеды" на двух заводах, использование боевой части из Ирана указывает на "активное сотрудничество по производству Shahed-136".

Новая боевая часть "Шахедов"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне используют в дронах Shahed термобарическую боевую часть. Она создает облако газа, взрывающегося в момент прилета, выжигая все на своем пути.