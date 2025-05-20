Нове "начиння" Shahed-136: більше вибухівки та особлива горюча суміш (фото)

Російські дрони Shahed-136 оновили двома версіями бойової частини — обидві майже вдвічі більші, ніж раніше

Російські військові постійно вдосконалюють далекобійні дрони "шахеди". Окрім того, що їх стало важче збивати, в Shahed-136 почали встановлювати більшу бойову частину. Вона буває російського та іранського виробництва, проте обидві — 90 кг проти стандартних 50 кг.

Про це пише профільне видання Defense Express. Зазначається, що бойова частина російського виробництва має "кумулятивну, уламкову, фугасну та запалювальну дію".

Російське "начиння" Shahed-136

КОФЗБЧ

90 кг вибухової речовини у новій бойовій частині на дронах (КОФЗБЧ) — це тротил та гексоген. Туди росіяни додають суміш гідридів металів — вона горить з температурою до 3500 градусів. Росіяни вже використовували таку бойову частину, але вона була майже вдвічі менша.

Іранська бойова частина Shahed-136

За даними Defense Express, іранська бойова частина від російської відрізняється відсутністю запалювальних елементів. Вона складається з октагену, алюмінію, гексогену і також важить 90 кг. Видання вказує, що хоч Росія і виробляє "Шахеди" на двох заводах, використання бойової частини з Ірану вказує на "активну співпрацю щодо виробництва Shahed-136".

Нова бойова частина "Шахедів"

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни використовують у дронах Shahed термобаричну бойову частину. Вона створює хмару газу, який вибухає в момент прильоту, випалюючи все на своєму шляху.