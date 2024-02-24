Захочет иметь каждый водитель: для чего существует функция рекуперативного торможения и действительно ли она экономит деньги

Она помогает сэкономить деньги и энергию

Функция рекуперативного торможения – это относительно новый способ сохранить энергию автомобиля. Она позволяет сберечь и использовать энергию, которая в противном случае была бы потрачена впустую.

Если вы планируете купить авто и вам предлагают ТС с этой функцией, и сомневаетесь, прочтите этот материал до конца. Разъясняем вместе с Whatcar доступными словами, что это такое и как работает.

Что такое функция рекуперативного торможения

Рекуперативное торможение – одна из тех функций, которые не встречаются в бензиновых и дизельных авто, только в электрокарах и порой в гибридах. А еще – она влияет на способ вождения.

Рекуперативное торможение — функция, позволяющая использовать восстановление кинетической энергии, теряемой при торможении. Простыми словами – энергия возвращается в батарею в виде электричества. Ее можно использовать для движения. Но не только в электрокарах она есть — некоторые гибриды имеют рекуперативное торможение. Работает оно почти так же, только в этом случае уменьшается количество топлива, сжигаемого двигателем, так как часть энергии дает батарея.

Рекуперативное торможение: принцип работы

Электродвигатель может двигаться, если говорить по-простому, вперед и назад. При движении двигатель движется в том же направлении, что и колеса. А при торможении двигатель может двигаться в противоположном направлении – так вырабатывается энергия.

Ощущения во время движения при рекуперативном торможении

К этому нужно привыкнуть. Когда вы снимаете ногу с газа, рекуперативное торможение создает ощущение, будто немного срабатывают тормоза. Но то, как сильным будет это ощущение, можно настроить. В автомобиле с такой функцией реже нажимают на педаль тормоза.

Следовательно, в электрокарах эта функция увеличивает запас хода, а в гибридах экономит топливо. А еще она существенно уменьшает износ тормозной системы.

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