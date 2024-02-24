Захоче мати кожен водій: для чого існує функція рекуперативного гальмування і чи дійсно вона економить гроші

Вона допомагає зекономити гроші та енергію

Функція рекуперативного гальмування — це відносно новий спосіб зберігати енергію автомобіля. Вона дозволяє зберегти і використати енергію, що в іншому випадку була б витрачена даремно.

Якщо ви плануєте купити авто і вам пропонують ТЗ з цією функцією, і сумніваєтесь, прочитайте цей матеріал до кінця. Пояснюємо разом з Whatcar доступними словами, що це таке і як працює.

Що таке функція рекуперативного гальмування

Рекуперативне гальмування — одна із тих функцій, які не зустрічаються в бензинових і дизельних авто, лише в електрокарах і деколи у гібридах. А ще — вона впливає на спосіб водіння.

Рекуперативне гальмування — функція, яка дозволяє використовувати відновлення кінетичної енергії, що втрачається під час гальмування. Простими словами — енергія повертається у батарею у вигляді електрики. Її можна використовувати для руху. Та не лише в електрокарах вона є — деякі гібриди мають рекуперативне гальмування. Працює воно майже так само, тільки у цьому випадку зменшується кількість палива, яке спалює двигун, тому що частину енергії дає батарея.

Рекуперативне гальмування: принцип роботи

Електродвигун може рухатися, якщо казати по-простому, вперед і назад. Під час руху двигун рухається у тому ж напрямку, що й колеса. А під час гальмування двигун може рухатись у протилежному напрямку — так виробляється енергія.

Відчуття під час руху при рекуперативному гальмуванні

До цього треба звикнути. Коли ви знімаєте ногу з газу, рекуперативне гальмування створює відчуття, ніби трішки спрацьовують гальма. Але те, наскільки сильним буде це відчуття, можна налаштувати. В авто з такою функцією рідше натискають на педаль гальма.

Отже, в електрокарах ця функція збільшує запас ходу, а в гібридах — економить пальне. А ще — вона суттєво зменшує знос гальмівної системи.

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