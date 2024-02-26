Как перешить руль на авто в домашних условиях: эффективные советы водителям

Это не так уж трудно, но тщательно подготовиться к этому не помешает

Каждому водителю хочется, чтобы его автомобиль выглядел отлично снаружи и внутри. Одним из первых, к чему прикасается автомобилист, когда садится за свою "железную ласточку", является руль. Впрочем, иногда даже он имеет особенность терять привлекательный вид, а потому над ним тоже стоит время от времени "колдовать".

"Телеграф" собрал действенные методы, как собственноручно перешить руль на автомобиле, чтобы он снова блестел. Заметим заранее, что сам процесс не является сверхсложным, однако к нему нужно как следует подготовиться.

Какие существуют варианты перешивки руля на авто

Первое, что приходит в голову, когда хочется изменить внешний вид руля – купить чехол на него. Да, несколько секунд и все проблемные места скрыты, но хочется, чтобы эстетика никуда не исчезала.

Для перешивки руля подойдет виниловый материал. Впрочем, такой материал обладает способностью быстро изнашиваться. Поэтому лучше выбирать натуральную кожу, потому что с ней руль будет выглядеть гораздо красивее и дольше прослужит.

Для самой процедуры обшивки руля вам понадобятся следующие вещи:

крепкая армированная нить соответствующего цвета;

игла для работы с кожей;

два металлических наперстка;

малярный скотч и листы картона для выкройки;

маркер или карандаш;

острый нож, лучше всего канцелярский, макетный или строительный;

пищевая тонкая пленка;

водостойкий клей.

Первое, что нужно сделать — снять руль. Важно делать это осторожно, чтобы не повредить какие-либо шлейфы и провода. После этого обтяните все детали пищевой пленкой, а затем обклейте их малярным скотчем, чтобы образовалась бумажная поверхность. Далее нужно разметить линиями будущие швы. Лучше всего для этого подойдут маркер или карандаш.

Чаще оплетки делят на 4 части, которые нужно пронумеровать или подписать. Снять части скотча и расправить на ровной поверхности, получая трафарет будущей выкройки и вырезать их. Разложить лекала на коже и подготовить куски материала к шитью.

Заключительный этап – шитье. Размещаете куски кожи на руле так же, как вы раньше вырезали трафарет и понемногу начинайте сшивать их. Главное – не спешите. Если вами все будет выполнено правильно, то вы получите новый и хороший руль.

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