Преемника космического спорткара Tesla Roadster представят уже в этом году

Говорят, что автомобиль будет разгоняться до первой сотни в секунду

Tesla Roadster выйдет в продажу уже в 2025 году. В этом году новый спортивный автомобиль авторства Илона Маска должны представить на широкий круг.

Об этом рассказал сам американский миллиардер на своей странице в соцсети Х. По его словам, презентация автоновинки станет самой удивительной за всю историю.

Что известно о Tesla Roadster

Tesla Roadster – это коллаборация компания Tesla/SpaceX. По мнению некоторых экспертов, например Sawyer Merritt, этот автомобиль сможет разгоняться до первой сотни всего за 1 секунду.

Напоминаем, что Roadster – это четырехместный автомобиль, о котором заявили в 2017 году. Первоначально планировалось, что автомобиль будет запущен в 2020 году, но в следующем году Илон Маск заявил, что они не могут втиснуться в глобальную цепочку поставок. Поэтому в прошлом году долгожданный электрический спортивный автомобиль не был представлен.

Первое поколение Tesla Roadster представили в 2008 году – автомобиль базировался на совместном проекте с Lotus Elise. Один из них уже пять лет находится в космосе. Спорткар уже три раза облетел Солнце и должен остаться в космосе на следующие тысячелетия. Есть вероятность, что родстер повредила солнечная радиация, поэтому сейчас невозможно узнать, где находится автомобиль в космическом пространстве.

Преемник этого авто, по разным слухам, должен получить запас хода в 1000 км. Илон Маск говорит, что такой машины не будет, если ее вообще можно назвать машиной.

Ранее "Телеграф" писал, что блоггер проверил, действительно ли Tesla Cybertruck может двигаться по воде. Распиаренный пикап начал разваливаться на ходу.