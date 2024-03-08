Станет крупнейшим конкурентом Tesla: все подробности о новом электровнедорожнике Rivian R2

Внедорожник Rivian R2 станет серьезным конкурентом для большинства производителей электрокаров

Презентацию Rivian R2 ценители автомобильных новинок ждали с нетерпением. Ведь Rivian, американский бренд по производству авто, обещал выпустить на рынок что-то кардинально другое. Эксперты уже говорят, что представленные новинки станут главными конкурентами распиаренных кроссоверов и пикапа от Tesla. Да еще и по более доступной цене.

Но обо всем по очереди. Сегодня Rivian представила свой электрический внедорожник R2, который будет стоить около 45 тысяч долларов. Также компания поделилась подробностями о еще более компактном R3, который должен быть еще немного дешевле. Об этом пишет Motor1.

R2 станет вторым внедорожником бренда и четвертой серийной моделью. Сзади у внедорожника расположен электродвигатель, питающийся от аккумуляторной батареи, расположенной на полу. Также обещают выпустить полноприводные варианты с 2 или даже 3 двигателями, как у Cybertrack. Запас хода составит 482 км во всех комплектациях. В трехмоторной комплектации внедорожник будет разгоняться с нуля до сотни за 3 секунды.

Что касается экстерьера, то он узнаваем и характерен для бренда Rivian. Передняя часть автомобиля монолитная, с высокой крышей и квадратной формой. В интерьере изюминкой является сенсорный экран, расположенный по центру, складывающиеся сиденья, а также задние окна с выдвижным стеклом.

Что касается зарядки, то R2 будет заряжаться на скоростных станциях, включая Supercharger Tesla. Будет поставляться автомобиль с портом North American Charging.

Каким будет внедорожник R3

Также на презентации Rivian коротко упомянул о меньшей версии R2 – компактном внедорожнике R3. Подробностей о нем пока мало, но известно, что он будет ориентирован на производительность. Именно поэтому он будет комплектоваться 3 двигателями. Если его старший брат сможет разгоняться с нуля до сотни за 3 секунды, он должен быть еще быстрее и иметь еще больший запас хода.

Выглядит внедорожник грубым и крепким. В салоне есть кожаные сиденья, большой экран и все, что должно быть в современной машине.

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