Chery представила новый дешевый кроссовер с запасом хода 1300 км (фото)

Chery Exeed – одна из самых популярных марок в Поднебесной в последнее время.

Китайские автомобили сейчас находятся на пике популярности. Они дешевы, практичны и инновационны, поэтому расходятся миллионными тиражами.

Недавно китайский авторынок пополнил необычный представитель – новый автомобиль от Chery. Об этом сообщает издание Ithome.

Автомобиль позиционируют как электрический гибридный флагманский кроссовер, нацеленный на абсолютный комфорт водителя и его пассажиров. Название модели – Chery Exeed Xingtu Yaoguang C-DM.

Chery Exeed Xingtu Yaoguang C-DM: технические характеристики

Самой большой изюминкой авто является его силовая установка и ее возможности. Запас хода внедорожника составляет 1300 км – это очень приличные результаты для авто, которое стоит 24 тысячи долларов. Конечно, этого можно добиться только посредством комбинации электрической и бензиновой мощности.

На чистом электричестве в зависимости от версии автомобиль может проехать от 80 до 160 км. Различные комплектации производитель оценил в 24-31 тысячу долларов.

Что касается силовой установки, то внедорожник получил супергибридную платформу на основе бензинового двигателя 1,5 TGDI и электромотора. Внутри сдвоенный экран, работающий на основе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, а также новая интеллектуальная система с возможностью распознавания лиц и голоса, других современных технологий.

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