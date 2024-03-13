Проблемы в авто чаще всего возникают после зимы: как избежать неисправностей

Зная эти проблемы, можно значительно сэкономить на ремонте авто

Зима со своей морозной погодой, налипанием болота и противогололедных средств на автомобили, несомненно, плохо влияет на состояние транспортных средств. Однако мало кто задумывается о том, насколько тяжелы зимние испытания для вашего авто.

Из-за экстремальных температурных и других условий страдает много механизмов автомобиля. Об этом и рассказывают на сайте Avtoradosti.

Подвеска

Зимой и ранней весной, как говорят в народе, асфальт "сходит" вместе со снегом. Худшая ситуация с ямами в Украине — именно в весеннее время года. Чаще после зимы страдает подвеска — со всеми рычагами, пружинами, амортизаторами и рулевой тягой.

Поэтому рекомендуется проверить состояние подвески, уровня тормозной жидкости и т.д. Также можно отрегулировать развал-схождение колес – благодаря правильной геометрии авто станет более управляемым на дороге. Так вы минимизируете риск того, что подвеска выйдет из строя в самый неподходящий момент.

Следует отметить, что весной также рекомендуется проверять подвеску. Ведь при неисправности одной детали страдают все детали подвески. Они изнашиваются быстрее обычного.

Щетки стеклоочистителя и другие резиновые элементы авто

Весной очень часто водители замечают, что щетки стеклоочистителя и другие резиновые элементы авто, например уплотнители, внезапно состарились. Происходит это из-за низких температур зимой и повышенной влажности. Поэтому резина твердеет, на ней образуются трещины.

Коррозия на кузове авто

Коррозия обычно начинает проявляться весной. Зимой кузов авто очень страдает из-за влажности, противогололедных средств и грязь, которые оседают на кузове. Именно поэтому мыть автомобиль нужно и зимой, несмотря на то, что дорога грязная и спустя небольшой промежуток времени машина снова запачкается.

Проблемы с аккумулятором

Проблемы с аккумулятором возникают зимой и весной чаще. Причина та же – низкие температуры. Холодный климат может понижать химические реакции внутренних компонентов аккумулятора, уменьшая его мощность.

Кстати, если автомобиль долго не используется во время зимнего периода, аккумулятор может разряжаться через саморазряд. Это может происходить даже при выключенном двигателе через электрические устройства, такие как сигнализация или системы безопасности.

Как ранее писал "Телеграф", за неправильное использование аварийки можно получить штраф или даже лишиться прав. Это следует знать, но часто водители используют ее не по назначению.