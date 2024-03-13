В Украине стартовала продажа обновленной версии популярной модели Hyundai: какая его цена

Автомобиль предложен покупателям в пяти комплектациях

Компания Hyudai начала в Украине продажу обновленной версии седана Elantra. На нашем рынке данная модель будет продаваться в нескольких вариантах комплектации.

Как говорится на официальном сайте южнокорейского автомобиля в Украине, Hyundai Elantra будет реализовываться только с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 127 лошадиных сил. Модель будет предложена в следующих комплектациях: Active, Comfort, Style и Premium.

Чем особенный новый Hyundai Elantra

В длину он достигает 4,7 метра. Ему обновили дизайн и интерьер. Седан Hyundai Elantra 2024 отличается более тонкими фарами, измененной решеткой радиатора и увеличенными воздухозаборниками в бампере. Позади обновлены фонари. В салоне были установлены увеличенные дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа.

Что касается коробки, то есть выбор с 6-ступенчатой "механикой", но она доступна только для стартовой комплектации. Остальные версии предлагаются исключительно с 6-ступенчатым "автоматом".

Hyundai Elantra 2024

Что касается комплектаций, то базовая Active имеет только передние подушки, обычный кондиционер, стальные 15-дюймовые колесные диски. Впрочем, даже здесь присутствует цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, сенсорный 8-дюймовый монитор, камера заднего обзора, подогрев сидений. Цена с такой комплектацией начинается от 808 500 грн.

Уже следующая версия Hyundai Elantra Comfort, которая стоит от 910 600 грн, добавляет боковые подушки безопасности, климат-контроль, подогрев руля, легкосплавные колесные диски, тонировку стекла. Наконец, автомобили Hyundai Elantra Style (от 988 300 грн.) и Hyundai Elantra Premium (от 1 087 300 грн.) могут предложить безключевой доступ, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, вентиляцию передних сидений, обогрев руля и задних кресел.

Салон Hyundai Elantra 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Hyundai представил обновленный вариант электрокросовера. На данный момент эта модель доступна только на одном рынке, однако вскоре география расширится.