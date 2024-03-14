Икона стиля Lamborghini и Bugatti: скончался известный итальянский дизайнер авто Марчелло Гандини

Он создал узнаваемые и экзотические авто

Марчелло Гандини, легендарный итальянский дизайнер автомобилей, известный своей культовой работой с Lamborghini и другими автопроизводителями, скончался в возрасте 85 лет.

Гандини был известен разработкой таких известных автомобилей, как Miura, Countach и Diablo для Lamborghini, а также Lancia Stratos, Bugatti EB110 и Fiat X1/9. Он создал много известнейших дизайнов, работая в итальянском дизайнерском доме Bertone с середины 1960-х до 1980-х годов. К примеру, Alfa Romeo Montreal, Maserati Khamsin и Ferrari 308 GT4. Об этом сообщает Motor1.

Позже в своей карьере он сотрудничал с другими автопроизводителями, такими как Citroën и Renault, над такими проектами как BX и хэтчбек 5 Turbo. Вклад Гандини вышел за пределы автомобилей и включил промышленный дизайн и дизайн мебели. В его дизайнерской студии Almese организуют похоронную часовню, похороны должны состояться в пятницу вечером или субботу.

Жизненный путь Марчелло Гандини

Марчелло Гандини (Marcello Gandini) — признанный итальянский дизайнер автомобилей, снискавший мировую славу благодаря своим иконическим работам в автомобильной промышленности. Он родился 26 августа 1938 г. в Турине, Италия.

Гандини начал свою карьеру в автомобильной промышленности компании Carrozzeria Bertone в 1965 году, где он работал под руководством известного дизайнера Ничоласа Бертоне. Уже в первые годы работы он создал несколько автомобильных дизайнов, которые признали как шедевры.

Один из самых известных проектов Гандини – Lamborghini Miura – спорткар, выпущенный в 1966 году. Этот автомобиль стал классическим в мире спортивных авто, открыл новую эру в их дизайне. Он также спроектировал такие легендарные модели, как Lamborghini Countach, Lancia Stratos и Alfa Romeo Montreal. Его стиль отличался смелыми линиями, агрессивными силуэтами и инновационным подходом к дизайну.

После своего пребывания в Carrozzeria Bertone, Гандини продолжил свою карьеру во многих других компаниях, включая Audi, BMW и Fiat. Он оказал влияние на культуру дизайна автомобилей своими революционными концепциями и идеями.

Даже после того, как он прекратил активную работу в промышленности, его влияние на современный автомобильный дизайн оставалось значительным. Марчелло Гандини был одним из величайших дизайнеров в истории автомобилестроения и его работы продолжают восхищать и вдохновлять людей во всем мире.

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