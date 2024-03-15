Який із автомобілів може їхати під цей сигнал регулювальника: непросте завдання з ПДР

Існує лише один правильний варіант із чотирьох

Через перекриття або зламаний світлофор на дороги виходить регулювальник. Утім, чи всі водіїв знають, як дотримуватися ПДР, коли вже він є головним.

У чому полягає завдання

Так, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?", підготував для автомобілістів непросте завдання. У ньому треба визначити, кому з автомобілів дозволено рух на цей сигнал регулювальника.

Так, згідно з пунктом 8.8 ПДР, сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, зокрема з жезлом або диском із червоним світлоповертачем. Зазначимо, що це завдання має на увазі лише один правильний із чотирьох запропонованих варіантів для відповіді

Зеленому, синьому і жовтому автомобілям

Жовтому і зеленому автомобілям

Чорному і зеленому автомобілям

Жовтому автомобілю

У правилах йдеться, якщо права рука регулювальника витягнута вперед, то:

з лівого боку — дозволено рух трамваю ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

з правого боку і з боку спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже правильною в цьому випадку буде другий варіант — жовтому і зелленому автомобілям. Іншим транспортним засобам рух буде заборонено при цьому сигналі регулювальника.

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