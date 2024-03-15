Який із автомобілів може їхати під цей сигнал регулювальника: непросте завдання з ПДР
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Існує лише один правильний варіант із чотирьох
Через перекриття або зламаний світлофор на дороги виходить регулювальник. Утім, чи всі водіїв знають, як дотримуватися ПДР, коли вже він є головним.
У чому полягає завдання
Так, Telegram-канал "А ти знаєш ПДР?", підготував для автомобілістів непросте завдання. У ньому треба визначити, кому з автомобілів дозволено рух на цей сигнал регулювальника.
Так, згідно з пунктом 8.8 ПДР, сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, зокрема з жезлом або диском із червоним світлоповертачем. Зазначимо, що це завдання має на увазі лише один правильний із чотирьох запропонованих варіантів для відповіді
- Зеленому, синьому і жовтому автомобілям
- Жовтому і зеленому автомобілям
- Чорному і зеленому автомобілям
- Жовтому автомобілю
У правилах йдеться, якщо права рука регулювальника витягнута вперед, то:
- з лівого боку — дозволено рух трамваю ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку і з боку спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Отже правильною в цьому випадку буде другий варіант — жовтому і зелленому автомобілям. Іншим транспортним засобам рух буде заборонено при цьому сигналі регулювальника.
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