Одну из самых больших коллекций редких авто в мире могут уничтожить: что произошло

Судьба большинства из этих авто очень печальна

В ЮАР долгое время хранилась одна из самых больших коллекций автомобилей. Она принадлежала известному ценителю авто в стране Луису Коэтцеру.

Теперь она может быть уничтожена. Об этом сообщают в аукционном доме Creative Rides Classic&Collectibles Auctions.

Коэтцер собирал коллекцию долгие годы. В результате его работы было собрано более 600 экземпляров авто – редких, старинных и обычных. К сожалению, в 2021 году он погиб вместе со своей женой из-за несчастного случая. У пары есть много наследников. Они продали большую часть коллекции еще раньше, но определенное количество авто всегда оставалось в тайне.

Но в феврале его впервые рассекретили и показали публике. Осталось около 200 автомобилей, среди которых были редкие, но почти уничтоженные экземпляры Mercedes, Porsche и Nissan. Он хотел их восстановить, но не успел.

Какие авто представлены в коллекции

По словам работников аукционного дома Creative Rides Classic&Collectibles Auctions, таких авто, которые находятся в плохом состоянии, есть по меньшей мере шесть десятков. Что с ними будет, неизвестно никому. Но в 2021 году, когда богач умер, только 140 автомобилей продали с аукциона, а около 60 (тех, которые никто не хотел покупать) выбросили на свалку. Вероятно, эти коллекционные экземпляры будут иметь такую же судьбу.

Теперь торги должны быть организованы по-другому. Поскольку многие авто — лакомые куски для реставраторов, то в случае отсутствия предложений их утилизируют или продадут на металлолом.

А редкие экземпляры, как ожидается, получат хороший ценник и новых владельцев. К примеру, интересен Holden Belmont с шестицилиндровым двигателем. Таких в коллекции несколько. Также в коллекции есть оригинальный Nissan Skyline R31, который выпускали только для ЮАР, очень редкие Chevrolet Impala, Opel Olympia и Toyota Corona.

Все 334 машины будут проданы с аукциона с 25 марта по 4 апреля. Их можно увидеть на сайте аукциона.

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