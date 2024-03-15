Одну з найбільших колекцій рідкісних авто у світі можуть знищити: що сталося

Доля більшості з цих авто дуже сумна

У ПАР довгий час зберігалась одна з найбільших колекцій автомобілів. Вона належала відомому поціновувачу авто країни Луїсу Коетцеру.

Та тепер вона може бути знищеною. Про це повідомляють в аукціонному домі Creative Rides Classic&Collectibles Auctions.

Коетцер збирав колекцію довгі роки. У результаті його роботи було зібрано понад 600 екземплярів авто — рідкісних, старовинних і звичайних. На жаль, в 2021 році він загинув разом зі своєю дружиною через нещасний випадок. У пари є багато спадкоємців. Вони продали більшу частину колекції ще раніше, але певна кількість авто завжди залишалась втаємниченою.

Та в лютому її вперше розсекретили і показали публіці. Залишилось близько 200 авто, серед яких були рідкісні, але знищені екземпляри Mercedes, Porsche та Nissan. Він хотів їх відновити, та не встиг.

Які авто представлені у колекції

За словами працівників аукціонного дому Creative Rides Classic&Collectibles Auctions, таких авто, які перебувають у поганому стані, є щонайменше шість десятків. Що з ними буде, не відомо нікому. Та у 2021 році, коли багатій помер, лише 140 авто продали з аукціону, а близько 60 (тих, які ніхто не хотів купувати) викинули на звалище. Ймовірно, ці колекційні екземпляри матимуть таку ж долю.

Тепер торги мають організувати по-іншому. Оскільки багато авто — ласі шматки для реставраторів, то у разі відсутності пропозицій їх утилізують або продадуть на металолом.

А рідкісні екземпляри, як очікується, отримають хороший цінник та нових власників. До прикладу, цікавим є Holden Belmont з шестициліндровим двигуном. Таких у колекції є декілька. Також у колекції є оригінальний Nissan Skyline R31, який випускали лише для ПАР, дуже рідкісні Chevrolet Impala, Opel Olympia і Toyota Corona.

Усі 334 машини продадуть з аукціону з 25 березня по 4 квітня. Їх можна побачити на сайті аукціону.

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