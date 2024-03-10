Названы 8 признаков того, что тормоза вашего авто вот-вот откажут: как распознать

Знайте эти "тревожные колокольчики", чтобы позаботиться о собственной безопасности

Тормоз является важной составляющей надлежащего технического состояния автомобиля. Если вы заботитесь о них, они позаботятся о вашей безопасности в самых опасных ситуациях на дороге.

Однако иногда случается так, что даже при своевременном обслуживании вы можете столкнуться с симптомами проблем с тормозами. Рассказываем о них подробно.

Горит стоп-сигнал

Загоревшийся на приборной панели стоп-сигнал может свидетельствовать либо о необходимости технического обслуживания, либо предупреждать о проблеме. Чтобы узнать причину срабатывания этого и других индикаторов, нужно прочитать в руководстве по пользованию автомобилем или спросить опытного автомастера.

Загорелся индикатор тормозных колодок

Этот индикатор часто срабатывает, когда тормозные колодки изнашиваются. Также могут быть другие причины, связанные как с тормозами, так и с электроникой. В любом случае нужно обратить на них внимание.

Индикатор уровня тормозной жидкости

Индикатор этого типа загорается, когда низкий уровень тормозной жидкости. Если долив этой жидкости не устраняет проблему, нужно обратиться к автомастеру и проверить всю тормозную систему.

Индикатор стояночного тормоза

Когда вы видите на приборной панели этот индикатор, это может означать, что стояночный тормоз включен или существует проблема. Активируйте и деактивируйте его. Если проблема не исчезла, нужно обратиться в СТО.

Скрип или другие посторонние звуки

Если при передвижении по дорогам вы слышите странные или необычные звуки, это может указывать на несколько серьезных или не слишком проблем. К примеру, в тормозах может застрять камешек или мусор. Это, кстати, очень повреждает тормозные колодки. Также причиной скрипа может быть износ тормозных колодок. Значит, пора их заменить.

Звуки скрежета

В некоторых случаях водители могут слышать звуки скрежета – это когда тормозная колодка трется по металлическим точкам. Звуки скрежета опасны и могут означать, что тормоза срочно нужно ремонтировать.

Вибрация во время торможения

Если автомобиль вибрирует и дрожит во время торможения, это означает, что пора ремонтировать тормозные диски или роторы. Когда вы нажимаете на тормоза, колодки нажимают на роторы – так автомобиль и останавливается.

Если поверхность ротора имеет неровные участки, возникает вибрация. Во время техобслуживания эти недостатки обычно исправляют.

Утечка тормозной жидкости

Важной частью тормозной системы является тормозная жидкость – специальный раствор, создающий гидравлическое давление. Он толкает тормозную колодку на ротор. Если нет тормозной жидкости, автомобиль не может безопасно остановиться.

Когда тормоза слишком мягкие

Если вы хотите остановиться, и для этого вам нужно нажимать педаль до пола, это может означать, что в системе есть влага или воздух. Также может возникнуть проблема с главным цилиндром. Если он работает неисправно, давление не активирует суппорты для прижатия колодок к роторам. Если вы заметили такой нюанс, нужно как можно скорее обратиться в автомастерскую.

Автомобиль клонит в одну сторону во время торможения

Эта проблема возникает из-за различных проблем с авто, включая тормоза. Иногда бывает, что тормоз одного колеса работает лучше другого. Так возникает тяга в направлении стороны, где образуется большая сила торможения.

Запах плавления

Если во время торможения вы ощутили резкий химический запах, это может означать, что тормоз перегревается. Нужно сразу остановиться и дать тормозам остыть. Проверьте, не двигались ли вы с активированным стояночным тормозом.

Также бывает, что из колеса идет дым. Такое случается, когда тормозной суппорт заблокировался и не может двигаться. В таком случае необходим срочный ремонт.

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