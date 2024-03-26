Механіки розоряться: названо найнадійніший двигун Toyota, що має ресурс понад 500 тисяч км

Toyota взагалі одна з найнадійніших марок у світі, а моделі з цим двигуном взагалі важко "вбити"

Мало хто знає, але у світі двигунів також є легенди. Один із них — авторства компанії, що є абсолютним лідером на ринку авто.

Саме машини японської компанії Toyota продаються найкраще. І це не дивно — більшість із них завоювали собі найкращу репутацію. Адже деякі із них оснащені легендарним двигуном 2JZ-GE/GTE. Розповімо, чим він такий особливий і в які моделі авто встановлюється.

2JZ-GE/GTE: технічні характеристики

2JZ-GE/GTE — рядний шестициліндровий двигун, що випускався Toyota з 1990 по 2007 рік. Він здобув славу завдяки своїй надійності, витривалості та потужності. Він пропонувався у двох варіантах: 2JZ-GE — атмосферний двигун з потужністю 220-230 к.с, і турбована версія потужністю в 280-320 "коней". Він має маркування 2JZ-GT.

2JZ-GE/GTE встановлювався в такі культові моделі Toyota, як:

Supra (A80);

Aristo (JZS147, JZS161);

Soarer (JZZ30);

Crown (JZS155);

Chaser (JZX100, JZX110);

Mark II (JZX100, JZX110);

Cresta (JZX100, JZX110).

Завдяки своїй міцності та тюнінг-потенціалу, 2JZ-GE/GTE став популярним вибором для дрифту, драг-рейсингу та інших видів автоспорту. А ще — цей двигун може проїхати 500 000 км і більше без капітального ремонту. Також він може витримувати форсування до 1000 к.с. без шкоди для своєї надійності. Тому саме такий двигун — 2JZ — використовується в найпотужнішій Toyota Supra в історії — Supra Mk IV.

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