Зачем нужны темные точки на лобовом стекле авто и какую функцию они выполняют

Рассказываем о истинном назначении темных точек на лобовом стекле

У всех без исключения современных авто на лобовом стекле есть черные точки. Их можно заметить на грани затемненного и прозрачного слоев стекла. Но немногие знают, для чего на самом деле они нужны.

Точки не выполняют никаких декоративных функций, как можно было подумать сразу. На самом деле функция этих точек чисто техническая. Она должна быть на всех машинах современности, ведь делает лобовое стекло более долговечным.

В идеале такие точки должны быть не только на стекле спереди, но и сзади. Рассказываем, в чем состоит их функция.

Фритты на лобовом стекле: для чего они предназначены

На протяжении многих лет производители автостекла и автомобилестроительные компании пытались улучшить качество лобового стекла, сделав его более крепким, выносливым и долговечным. И именно эти точки значительно улучшили ситуацию.

Называются они "фриттами" и являются ничем иным как специальной краской с добавлением керамики. Ее наносят на края стекла и запекают при очень высоких температурах. Так создают очень крепкий слой, который не стирается и не отслаивается со временем. С помощью этого слоя создается защита от солнца для герметика, которым прикрепляется лобовое стекло к кузову авто. Как известно, герметик под действием солнца быстро стареет, поэтому его нужно защищать.

Но это не все функции, выполняющие фриттами. Еще они рассеивают температуру от лобового стекла, что особенно важно в летнее время. Также часто можно встретить их в месте крепления зеркала заднего вида. Этот темный фон позволяет водителю удобно наблюдать за тем, что происходит позади авто в солнечный день.

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