В Украине у мэра отобрали водительское удостоверение за пьяную езду

Событие произошло в начале 2024 года

Мэр города Бибрка во Львовской области Роман Гринус получил штраф и был лишен водительских прав за нетрезвую езду. Событие с этим нарушением ПДД произошло в начале 2024 года.

Как наказали Романа Гринуса

Как сообщает Zaxid.net, городской голова получил денежное наказание в размере 17 тысяч грн. Кроме того, у него на год отобрали водительское удостоверение. Все из-за инцидента, произошедшего вечером 8 января около 21:30. Тогда Гринус в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки Hyundai Santa Fe.

Отмечается, что это произошло по улицеТарнавского в Бибрке, где его остановили полицейские. Проверка с помощью алкотестера "Драгер" показала уровень алкоголя 1,52 промилле.

Интересно, что на судебное заседание ни Роман Гринус, ни его адвокат не явились. Несмотря на это, судья признала 55-летнего Романа Гринуса виновным в нетрезвом вождении (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Постановлением суда от 20 марта мэра оштрафовали на 17 тыс. грн и лишили водительских прав на год. Постановление еще может быть обжаловано в апелляции.

Добавим, согласно декларации Гринуса за 2023 год, семья мэра владеет тремя автомобилями, два из которых (Vollkswagen Crafter 2009 года выпуска и Renault Master 2005 года выпуска) записаны на городского голову, а Hyundai Santa Fe 2017, на котором и был он во время нарушения ПДД, записанный на его жену Оксану Гринус. Последний автомобиль, стоимостью около полумиллиона гривен, приобретен в декабре 2022 года.

Добавим, Гринус второй раз избран городским головой Бибрки в 2020 году. Он шел на выборы как самовыдвиженец.

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