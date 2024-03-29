Посмотрите, как выглядел первый Volkswagen Golf, выпущенный ровно 50 лет назад (фото)

29 марта легендарная модель отмечает день рождения

Volkswagen Golf, один из самых известных и продаваемых автомобилей всех времен, в этом году празднует свое 50-летие. Первая модель Golf была представлена в 1974 году, заменив легендарный Volkswagen Beetle как предложение компактных автомобилей компании.

Прототипы Golf можно проследить с конца 1960-х годов, когда Porsche разработал EA 266, хэтчбек с центральным расположением двигателя. Однако от этой конструкции в конце концов отказались из-за проблем с расположением двигателя, из-за чего дым попадал в кабину. Об этом пишет Motor1.

Как выглядел Volkswagen Golf в 1974 году

Затем Volkswagen разработал EA 276, прототип с передним двигателем и передним приводом, имевший лучший вид, но у него был устаревший двигатель с воздушным охлаждением. Этот проект также был отменен.

Настоящим предшественником серийного Golf стал EA 337, разработанный легендарным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро. Этот прототип имел более традиционное расположение двигателя с передним приводом и повлиял на окончательный дизайн Golf первого поколения, включая такие детали как фары и дверные ручки.

Джуджаро сказал, что Golf был "самым важным автомобилем" в его карьере, поскольку его успех "открыл для него много дверей". Само название "Гольф" происходит от немецкого слова "Гольфстрем", означающего океанское течение Гольфстрим.

С момента появления в 1974 году Volkswagen Golf стал одним из самых продаваемых и известнейших автомобилей всех времен, за последние 50 лет было продано более 37 миллионов единиц во всем мире.

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